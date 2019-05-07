(Görüntülü) Beylikdüzü'nde toprak altında kalan işçi kurtarıldı

Ersan SAN/İSTANBUL()-BEYLİKDÜZÜ'nde inşaat alanında yapılan kazı sırasında beline kadar toprak altında kalan işçiyi itfaiye kurtardı. Olay Dereağzı Mahallesi Şenyurt caddesinde meydana geldi. İnşaat çalışması sırasında toprak kayması sonucu bir işçi beline kadar toprak altına kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışma sonucu işçiyi çıkardı. Hafif yaralı işçi kontrollerinin yapılması için hastaneye götürüldü.