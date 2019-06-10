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(Görüntülü) Beylikdüzü'nde saldırıya uğrayan taksici olayı anlattı

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , () BEYLİKDÜZÜ'nde saldırıya uğrayan taksici, iddiaları yalanlarken suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.   Olay, 5 Haziran Çarşamba günü öğle saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. Taksici...

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , () BEYLİKDÜZÜ'nde saldırıya uğrayan taksici, iddiaları yalanlarken suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.


 

Olay, 5 Haziran Çarşamba günü öğle saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. Taksici Mazlum Ölmez, Bakırköy'den taksiyle Beylikdüzü'ne getirdiği D.Ş. adlı kadının oğlu tarafından demir sopalı saldırıya uğradı. Olay yerine gelen polis ekipleri D Ş.  'nin oğlu Umut T.'yi gözaltına alırken taksi sürücüsü Mazlum Ölmez. ise Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırıldı.


 

İDDİALARI YALANLADILAR

Yaşanan olayı anlatan taksi şoförü Mazlum Ölmez, İddiların asılsız olduğunu söyleyerek , " 5 Haziran günü bir ekip otosu aracıma bir kadın bindirdi. Beylikdüzü'ne götürdüm kendilerini. Sitenin girişinde site görevlisinden para istedi. site görevlisi  'yok' deyince parayı göndereceğim dedi. Kapıda bekliyordum. 15-20 dakika bekledim. Hatta güvenliğe 'paramı getirsinler yoksa polisi arayacağım' dedim. Sonra geldiler beni sopalarla darp ettiler. 0ndan sonrasını hatırlamıyorum zaten. Ben gözümü hastanede açtım. 3-4 saat müşahede altında kaldım. sonra gittim kendilerinden şikayetçi oldum" şeklinde konuştu.

Bazı taksi dernekleri ve kooperatif başkanları da taksi durağı önünde açıklamalarda bulundu.

Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Genel Başkanı Hüseyin Duman "12 saat direksiyon sallayan emekçi taksi şoförlerini temsil ediyorum. İstanbul gibi 20 milyonluk bir metropolde kimi taşıdığımızı bilmiyoruz. 2 senedir de bir algı oluşturulmaya çalışılıyor.  Nerede bir olay olsa 'taksici haksızdır' deniliyor. Kesinlikle burada böyle bir olay yok. Biz mağduruz" diye konuştu.


 

Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi Başkanı Kıyasettin Telli ise, " Bundan 1 hafta önce darp edilen mağdur edilen taksici kardeşimizi bugün sosyal medyada 'Annesini döven taksiciyi dövdü' diye yalan haberler yapıldı. Oysa burada mağdur edilen taksicidir. Yolcuyu evine kadar götürüyor fakat ücretini alamıyor. Devamında da o yolcunun oğlu tarafından darp ediliyor" dedi.

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