(Görüntülü) Beylikdüzü D-100'de bariyerleri aşan kamyon yeşil alana düştü
BEYLİKDÜZÜ'nde kontrolden çıkan kamyon bariyerleri aşarak yeşil alana düştü. Kazada sürücü yaralanırken bir şerit trafiğe kapatıldı. Kaza saat 11.45 sıralarında Beylikdüzü D-100 Karayolu Tüyap yokuşunda meydana geldi. Sürücüsünün...
13 Şubat 2019 Çarşamba 13:06
BEYLİKDÜZÜ'nde kontrolden çıkan kamyon bariyerleri aşarak yeşil alana düştü. Kazada sürücü yaralanırken bir şerit trafiğe kapatıldı. Kaza saat 11.45 sıralarında Beylikdüzü D-100 Karayolu Tüyap yokuşunda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan 34 KP 8300 plakalı kamyon bariyerleri aşarak yeşil alana düştü. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aracı kaldırma çalışmaları sürüyor. Çalışmalar nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı.
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