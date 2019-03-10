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(Görüntülü) Beylikdüzü Belediyesi Ek Hizmet Binası hizmete açıldı

CUMHURİYET Halk Partisi Beylikdüzü Başkan Vekili Ömer Şatır’ın katılımıyla  Beylikdüzü Belediyesi Ek Hizmet Binasının açılışı gerçekleştirildi.   Beylikdüzü Belediyesi tarafından Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri...

CUMHURİYET Halk Partisi Beylikdüzü Başkan Vekili Ömer Şatır’ın katılımıyla  Beylikdüzü Belediyesi Ek Hizmet Binasının açılışı gerçekleştirildi.


 

Beylikdüzü Belediyesi tarafından Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü’nü içerisinde barındıran Ek Hizmet Binası, CHP Beylikdüzü Başkan Vekili Ömer Şatır’ın katılımıyla hizmete açıldı.


 

“İMAR PLANI NEDENİYLE TERK EDİLMESİ GEREKEN BİNAYI BEYLİKDÜZÜ’NE KAZANDIRDIK”


 

Ek Hizmet Binasının açılışını yapmadan önce bir konuşma gerçekleştirenCHP Beylikdüzü Başkan Vekili Ömer Şatır, şunları söyledi:


 

“25 günde 25 yeni açılışın birini yapıyoruz. Tabi çok güzel açılışlar yaptık. Bugün de burada birim müdürlerimizin çalışanlarımızın daha rahat çalışabileceği, Beylikdüzü halkımıza daha rahat hizmet edebileceği, çok güzel bir mekânın açılışındayız. Sadece burası değil birçok hizmet binamızın açılışını birlikte yapacağız. Halkımız için yapılan tüm hizmetler önemli ama hizmet yapan çalışan arkadaşlarımız için de rahat çalışabilmeleri, çalıştıkları yerde huzurlu olabilmeleri için bu tür binalarda çok önemli. İmar planı nedeniyle terk edilmesi gereken bir binayı Beylikdüzü’ne kazandırdık. Tüm müdürlüklerimiz burada hizmet verecekler. Ekrem İmamoğlu’nun çalışmalarında öncelikle yeşil alanların çoğaltılması çok önemli. Öyle ilçeler var ki İstanbul’da 39 ilçe içerisinde 1 metrekare bile yeşil alanı yok. Bizim burada kişi başına 12 metrekareyi bulan yeşil alanımız var. Ama Ekrem İmamoğlu ve adayımız Mehmet Murat Çalık’ın hedefi 17 metrekaredir. İnşallah hedeflerine ulaşacaklardır. “

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