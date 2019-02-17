Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PALANDÖKEN: KISA VADEDE SGK PRİM ORANLARI DÜŞÜRÜLMELİ
Palandöken: SGK prim oranları düşürülmeli
Ozan Arif'i son yolculuğuna sevenleri uğunladı
Ozan Arif'in cenazesine katılan tek...
Aykut Kocaman: Protesto edilecek ne yapmış olabilirim?
Aykut Kocaman'dan Protesto açıklaması
BBP'den Cumhur İttifakı'na destek 
BBP'den Cumhur İttifakı'na destek 

(Görüntülü) BEYKOZ'DA İSTİNAT DUVARI ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇÖKTÜ (3)

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,() Beykoz Yavuz Selim Mahallesi'nde bir evin istinat duvar çöktü. Saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda park halindeki iki araç istinat duvarının altında kaldı. Sokaktan geçen kimsenin...

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,() Beykoz Yavuz Selim Mahallesi'nde bir evin istinat duvar çöktü. Saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda park halindeki iki araç istinat duvarının altında kaldı. Sokaktan geçen kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçmiş oldu. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328