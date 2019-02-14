Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL, () BEYKOZ Kaymakamlığı yanında bulunan otoparkta istinat duvarı çöktü. Duvarın altında kalan 3 araçta hasar meydana geldi. İtfaiye ve polisin olay yerinde çalışması sürüyor.
(Görüntülü) Beykoz'da istinat duvarı araçların üzerine çöktü (2)
Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL, () BEYKOZ Kaymakamlığı yanında bulunan otoparkta istinat duvarı çöktü. Duvarın altında kalan 3 araçta hasar meydana geldi. İtfaiye ve polisin olay yerinde çalışması sürüyor.
14 Şubat 2019 Perşembe 09:23
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