 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ali Koç'tan Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklama; Bu kadarını da beklemiyorduk
Ali Koç: 621 milyon Euro...
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT ÇIKTI
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT...
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden önemli uyarı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı

(Görüntülü) Beykoz'da bekletilen atlar sevk edilmeye başlandı

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,()-BEYKOZ Cumhuriyet Köyü'nde 70 gündür bekletilen 220 atın,  İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde şehir dışına çıkarılmasına başlandı. Büyükada'da faytonlarda çalıştırılmak üzere İstanbul'a...

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,()-BEYKOZ Cumhuriyet Köyü'nde 70 gündür bekletilen 220 atın,  İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde şehir dışına çıkarılmasına başlandı.

Büyükada'da faytonlarda çalıştırılmak üzere İstanbul'a getirilen 220 at, Beykoz Cumhuriyet Köyünde bulunan Büyükşehir Belediyesine ait bir arazide 70 gündür bekletiliyordu. Hayvanlar, kamyonlarla tekrar geldikleri gönderilmeye başlandı. Atların kamyonlara yüklendiği sırada Çevik Kuvvet Polisleri de hazır bekletildi. Atlarını almaya gelen bir kişi, "Eziyet aynı eziyet. Değişen hiçbir şey yok. Bize söylenen, 'İstanbul'a kaçak geldiniz.' Maalesef bu hayvanlar İstanbul'un farklı ilçelerine tekrar gönderiliyor. Biz de hiçbir şey anlamadık. Sağ olsun İl Tarım Müdürlüğü bize söylenen hiçbir şeyi yerine getirmedi. 60,70 gün içinde çok sayıda yavru doğdu.  Yağmurda çamurda doğum yaptı hayvanlar.  Rezilliğimiz ortada. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Gidecekleri belirli bir yer yok. Ormanlara gidecekler, farklı yerlere gidecekler. İstanbul'a sevksiz geldik ama 209 hayvan da sevksiz gelmişti" diye konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar