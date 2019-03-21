Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL -BEYAZIT'ta özel halk otobüsünün kaza yapması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, park içinden hızla gelen otobüs, araçlara çarparak, yola iniyor. Otobüs daha sonra araçlara çarparak, duruyor
(Görüntülü) Beyazıt'taki otobüs kazası kamerada
Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL -BEYAZIT'ta özel halk otobüsünün kaza yapması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, park içinden hızla gelen otobüs, araçlara çarparak, yola iniyor. Otobüs daha sonra...
21 Mart 2019 Perşembe 14:22
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