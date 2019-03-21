(Görüntülü) Beyazıt'ta özel halk otobüsü kazası; çok sayıda yaralı var (1)

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, () BEYAZIT'ta özel halk otobüsü kaza yaptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine ambulanslar sevkedildi.
Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, () BEYAZIT'ta özel halk otobüsü kaza yaptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine ambulanslar sevkedildi.
21 Mart 2019 Perşembe 10:29
Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, () BEYAZIT'ta özel halk otobüsü kaza yaptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine ambulanslar sevkedildi.
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