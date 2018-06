(Görüntülü) Beyaz diş hayaliyle 32 dişini kaybeden kadına çene operasyonu yapılacak

ANTALYA'da beyaz diş hayaliyle girdiği operasyonlarda 32 dişini çektirmek zorunda kalan Sunay Öztürk (41), dinmeyen ağrıları nedeniyle çene operasyonu geçirecek. Öztürk, yanından ayırmadığı protez damak dişleriyle simit yiyeceği günleri bekliyor. Antalya'nın Alanya ilçesinde oturan 2 çocuk annesi Sunay Öztürk, 6 ay önce dişlerini beyazlatmak amacıyla 'zirkonyum' kaplama yaptırma kararı aldı. Anne ve babasından kalan emekli maaşının yanı sıra bankadan 10 bin lira kredi çekerek özel bir diş polikliniğine giden Öztürk'ün 20 dişi kaplama için kesildi. Çenesinde ve sol azı dişinde ağrı hisseden Sunat Öztürk'e iddiaya göre özel poliklinikte 'Sen bizden iyi mi bileceksin?' denilerek kaplamaları takıldı. İşlemden 1 hafta sonra sol yanağında ve çenesinde şiddetli ağrı çeken Öztürk, yeniden polikliniğin yolunu tuttu. Diş tedavisini gerçekleştiren hekim, ağrıların geçici olduğunu söyleyip ağrı kesici ve antibiyotik vererek Sunay Öztürk'ü gönderdi. 32 DİŞİNİ KAYBETTİ Ağrıları geçmeyen ve her geçen gün şiddetlenen Öztürk, bu defa çeşitli doktorlara giderek kanal tedavisi yaptırdı, bir dizi operasyon geçirdi. Buna rağmen ağrıları dinmeyen, son çare tüm dişlerini çektirmek zorunda kalan Sunay Öztürk, 32 dişini de kaybetti. Dinmeyen ağrıları nedeniyle uykusuz ve zor günler geçiren Öztürk için 'delirten hastalık' diye tabir edilen 'trigeminal nevralji' teşhisi konuldu. SİNİRLERİ UYUŞTURULACAK Beyin ameliyatına giren ve sağ kulak üstünden derin kesiyle bir ameliyat geçiren Sunay Öztürk'ün operasyon sonrası da ağrıları dinmedi. Yaşadığı acı dolu günleri geride bırakmak için her türlü çareyi deneyen Öztürk için bu defa Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi devreye girdi. AÜ Diş Hekimliği Fakültesi'ne getirilen Sunay Öztürk; öğretim üyesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Alper Sindel, tarafından muayene edildi. 12 Haziran Salı günü ameliyata alınması kararlaştırılan Öztürk'ün, ağrısı bulunan bölgelerdeki sinirlerinin uyuşturulması planlanıyor. SİMİT YEMENİN HAYALİNİ KURUYOR Operasyon sonrasında ağrılarından kurtulacağını ümit eden Sunay Öztürk ise yanından hiç ayırmadığı protez dişlerini kullanmanın hayalini yaşıyor. İlk iş olarak dişlerini takıp simit yemek istediğini anlatan Sunay Öztürk, “Yaşadığım acı dolu günler son bulunca ilk işim simit yemek olacak. Eskiden yemediğim şeyleri bile şimdi görünce canım çekiyor. Kafamı çeviriyorum. Çok üzgünüm. Benim yaşadıklarım dişlerini yaptırmak isteyenlere örnek olsun. Dikkat etsinler" dedi. 'YENİ SORUNLARDAN KORKUYORUM' Yaşadığı süreçte beyaz diş hayali kurarken nerelere geldiğini ve pişman olduğunu anlatan Sunay Öztürk, "Bizim işimizi bana öğretme, dediler ama halime bakın ne durumdayım. Her ameliyat sonrası yeniden bir sorun çıkacak diye çok korkuyorum. Artık hayatıma takma dişle devam edeceğim. Ağrılar nedeniyle şu anda kullanamıyorum" diye konuştu.