(Görüntülü) Best of Kültür 2018 ünlüleri ağırladı

İSTANBUL, () - KÜLTÜR Koleji ve Kültür2000 Koleji, ders yılı boyunca dış platformlarda bilim, sanat, spor ve yabancı dil gibi branşlarda başarı gösteren öğrencilerinin başarılarını, bu yıl ikinci kez düzenlenen 'Best of Kültür 2018 Ödül Töreni' ile kutladı. Törende öğrenciler ödüllerini ünlü isimlerin elinden aldı. İstanbul Kültür Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen törende, yaşları 9 ile 18 arasında değişen öğrencilere plaketleri verildi. Yaklaşık 3 yüz Kültür Koleji ve Kültür2000 öğrencisinin hazır bulunduğu ödül gecesinde öğrenciler plaketlerini Yazar Gani Müjde, Ünlü şarkıcılar Ziynet Sali, Oğuzhan Koç, Manken Çağla Şikel, Bilim İnsanı Ayşe Ören, Teknik Direktör Abdullah Avcı, Spor Yazarı Mehmet Arslan ve Gazeteci Güneri Cıvaoğlu gibi Türkiye'nin tanınmış isimlerinin elinden aldı. ÖĞRENCİLER ÜNLÜLERE SÜPRİZ YAPTI Aralarında haberci, futbolcu ve şarkıcıların da bulunduğu ünlü isimlere sürpriz ise öğrencilerden geldi. Her biri kendi alanında önemli başarılar elde etmiş 16 isme ise belirlenen kategorilerde ödüller, bu kez öğrenciler tarafından verildi. “Yılın En İyi Senaristi Ödülü'nün Gani Müzde'ye veren öğrenciler, Yılın En İyi Yabancı Single Ödülü’nü Ziynet Sali’ye, En İyi Erkek Pop Şarkıcısı Ödülü’nü Oğuzhan Koç’a, Yılın En İyi Bilim İnsanı Ödülü’nü Ayşe Ören’e, Yılın Çok Yönlü Kadını Ödülü’nü Çağla Şikel’e, En İyi Teknik Direktör Ödülü’nü Abdullah Avcı’ya, Gazetecilikte Rol Model ve Onur Ödülü’nü Güneri Cıvaoğlu’na verdi. Renkli görüntülere sahne olan törende öğrenciler tüm yılın yorgunluğunu attı. "EN İYİ TANIMIMIZDA; ETİK, EMEĞE SAYGI VE TEMİZ REKABET VAR" Törende konuşan İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Lale Akıngüç, "Kültür ailesi olarak en iyinin tanımımızda 58 yıldır etik, insana, emeğe, haklara, özgürlüklere saygı, hukuka güven, temiz rekabet var. Özetle taşıdığımız ismin zenginliğini doğru temsil edebilmek, değişmez ilkelerimizin arasındadır" ifadelerini kullandı. "İSİM HAKKI MÜCADELEMİZ LEHİMİZE SONUÇLANDI" Kültür isminin Türkiye genelinde farklı eğitim kurumları tarafından haksız rekabete varan ölçüde hukuka aykırı bir biçimde kullanıldığına tanıklık ettiklerini aktaran Akıngüç, "İlkelerimiz gereği Türk adaletine başvurduk, 2002 yılından beri devam eden isim hakkı mücadelemizde sona yaklaştık, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun kararı bu hafta başında elimize ulaştı. 16 yıl içinde çeşitli aşamalardan geçen davamız lehimize sonuçlandı" dedi. "ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINI PAYLAŞMAYI AMAÇLIYORUZ" İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Biriz Kutoğlu ise "Geçen yıl ilkini yaptığımız ‘Best of Kültür Ödül Töreni’nde, yola çıkış amacımız öğrencilerimiz ders yılı boyunca sanatta, sporda, bilimde akademik anlamda pek çok başarı kazanıyorlar. Bu başarıları arkadaşlarıyla, aileleriyle birlikte o anda paylaşma şansına sahip olmuyorlar. Ders yılının sonuna geldiğimizde sonsuz sayıda başarı görüyoruz. Karneden bir gün önce bu başarıları bütün öğrencilerin önünde velilerle paylaşmak, öğrencileri tebrik etmek, yüreklendirmek hem de diğer öğrencilere rol model olmalarını sağlamayı arzu ettik. Sanat, spor ve bilimde topluma rol model olan ünlüler bu akşam bizlerle olacak. Öğrencileri yüreklendirmek adına katılım gösterecekler" dedi. GANİ MÜJDE: ÇOCUKLARINIZI GÜLDÜREN İNSANLARLA EVLENDİRİN Kültür Koleji ve Kültür 2000 Koleji öğrencilerinin yaptığı ankette Yılın En İyi Senaristi ödülünü de alan Yazar Gani Müjde, "Genç kuşağın izlediği birçok diziyi ben yazdım. Hep güldürmeye çalıştım, gülümseyen insanlarla beraber oldum. Umarın hep sizi güldüren insanlar yanınızda olur. Çocuklarınızı güldüren insanlarla arkadaş ve dost yapın. Mümkünse onlarla evlendirin, kahkaha çok değerli" ifadelerini kullandı. ÇAĞLA ŞİKEL: BÖYLE BİR ÖDÜL HİÇ ALMAMIŞTIM Yılın Çok Yönlü Kadını ödülünü alan Çağla Şikel ise, "Çok önemli güzel bir ödül. Böyle bir ödülü hiç almamıştım. Gençlerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Hele anne olunca çok fazla duygulanıyoruz. Onların nice güzel günlerini görebilmek, alkışlayabilmek dileğiyle teşekkür ederim" dedi. En İyi Erkek Pop Şarkıcısı ödülünü alan Oğuzhan Koç da, istek üzerine sahnede şarkı söyleyerek, ödül için teşekkür etti. ZİYNET SALİ:BAŞARILI BİR ÖĞRENCİYDİM, HAYALLERİM VARDI Yılın En İyi Yabancı Single’ı ödülünü alan ve yeni şarkısını ilk kez seslendiren Ziynet Sali ise, "Ben de başarılı bir öğrenciydim hep hayallerim vardı. 'Türkiye Cumhuriyeti zenginliği kültürüdür' dedi Atamız.Ben de bu kültürün içinde müziğimi sentezlemeye çalıştım. Gençlere, müziğime verdikleri bu ödül için teşekkür ediyorum" diye konuştu. ABDULAH AVCI: KENDİNİZİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİN En İyi Teknik Direktör ödülünü alan Abdullah Avcı da, "Gençlerle olmak çok güzel. Eğitime, kendini geliştirmeye ve yatırım yapmaya devam edin" dedi. Ödül alanların tam listesi ise şöyle: " En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Gökçe Bahadır, En İyi Senarist Ödülü: Gani Müjde, En İyi Yaşam ve Aktüel Programı:Merve Yıldırım, En İyi Erkek Pop Şarkıcısı: Oğuzhan Koç, Yılın Çok Yönlü Kadını Ödülü: Çağla Şikel, Yılın En İyi Bilim İnsanı Ödülü: Ayşe Ören, Yılın En İyi Yabancı Single’ı Ödülü: Ziynet Sali, En İyi Erkek Ana Haber Spikeri Ödülü: Fatih Portakal (Ödülünü Merve Yıldırım aldı), En İyi Genç Oyuncu Ödülü:Furkan Kızılay,En İyi Sabah Haberleri Spikeri Ödülü: İsmail Küçükkaya (Ödülünü Merve Yıldırım aldı), En İyi Kadın Ana Haber Sunucusu Ödülü: Pınar Erbaş, En İyi Teknik Direktör Ödülü: Abdullah Avcı, En İyi Sosyal Proje Ödülü: Ömür Sabuncuoğlu, Gazetecilikte Rol Model ve Onur Ödülü: Güneri Cıvaoğlu, En İyi Dizi Ödülü: Ali Bilgin-Deniz Yorulmazer (Ufak Tefek Cinayetler), ‘Ufak Tefek Cinayetler’ dizisi ile En İyi Yönetmen Ödülü: Ali Bilgin-Deniz Yorulmazer."