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(Görüntülü) Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen ikinci gruba müdahale (AKTÜEL)

Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL, ()  1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Gözaltına alınan gruptakiler, polis otobüsüne bindirilerek, emniyete götürüldü. 1...

Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL, ()  1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Gözaltına alınan gruptakiler, polis otobüsüne bindirilerek, emniyete götürüldü.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Beşiktaş'ta toplanan HKP üyesi bir grup Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Grubun yürüyüşüne polis izin vermedi. Polisle grup arasında çıkan arbedenin ardından gruptakiler, gözaltına alınarak, polis otobüsüne bindirildi. Gözaltına alınanlar emniyete götürüldü.

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