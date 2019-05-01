Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ/ İSTANBUL, () 1 MAYIS Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. Polisin 'dağılın' uyarısını rağmen yürümek isteyen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyesi yaklaşık 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar polis minibüsüne bindirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.
(Görüntülü) Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen gruba gözaltı
Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ/ İSTANBUL, () 1 MAYIS Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. Polisin 'dağılın' uyarısını rağmen yürümek isteyen Sosyalist Gençlik Dernekleri...
01 Mayıs 2019 Çarşamba 09:59
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