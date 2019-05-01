(Görüntülü) Beşiktaş'ta üçüncü müdahale

Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ/İSTANBUL, () 1 MAYIS Emek ve Dayanışma Günü dolasıyla Beşiktaş Meydanı'ndan Taksim'e yürümek isteyen 30 kişilik gruba da müdahale edildi.



Beşiktaş Meydanı'nda saat 14.00 sıralarında Gençlik Komiteleri üyeleri ellerinde döviz ve flamalarla Taksim'e yürümek istedi. Çevik Kuvvet polisleri yürümek isteyen gruba izin vermedi. Grubun ısrarla yürümek istemesi üzerine polis ekipleri Gençlik Komitesi üyelerini gözaltına aldı. Bu sırada bazı kişiler polise direndi.