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(Görüntülü) Beşiktaş'ta seyyar sandıklar boş kaldı

Gökhan ÇELİK / İSTANBUL () İSTANBUL Beşiktaş'ta Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) ilk kez uyguladığı "Seyyar Sandıklar" boş kaldı. Oy verme işleminin ardından Beşiktaş Seçim Kurulu'na ilk oy sandıkları boş geldi. Peş peşe...

Gökhan ÇELİK / İSTANBUL () İSTANBUL Beşiktaş'ta Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) ilk kez uyguladığı "Seyyar Sandıklar" boş kaldı. Oy verme işleminin ardından Beşiktaş Seçim Kurulu'na ilk oy sandıkları boş geldi. Peş peşe gelen 2 sandığın da YSK'nın yaşlı ve yatalak hastalar için ilk kez uygulamaya koyduğu "Seyyar sandık" olduğu öğrenildi. Polis nezaretinde ilçe seçim kuruluna gelen sandıklar, tutulan tutanakların ardından teslim alındı. Sandıkların, seçmenlerin adreslerinde bulunmadığı için boş geldiği öğrenildi.

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