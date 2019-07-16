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(Görüntülü) Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

BEŞİKTAŞ'ta hatalı dönüş yaptığı iddia edilen motosiklete özel halk otobüsü çarptı. Kaza sırasında kafasını otobüsün ön camına vuran motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, Beşiktaş Muallim Naci Caddesi'nde saat 10.30...

BEŞİKTAŞ'ta hatalı dönüş yaptığı iddia edilen motosiklete özel halk otobüsü çarptı. Kaza sırasında kafasını otobüsün ön camına vuran motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, Beşiktaş Muallim Naci Caddesi'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Orhan Aksungur'un kullandığı Beşiktaş-İstinye seferini yapan halk otobüsü cadde ortasında hatalı dönüş yapan motosiklete çarptı. Kaza nedeniyle kafasını otobüse vuran motosiklet sürücüsü Süleyman Şen ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra özel bir hastaneye kaldırdı. Otobüsün sürücüsü Orhan Aksungur ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şen'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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