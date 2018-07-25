(Görüntülü) Beşiktaş'ta oturan oyuncunun evi beton altında kaldı

Özgür EREN -Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA İSTANBUL, () BEŞİKTAŞ'ta oyuncu Gülden Dudarık'ın evinin duvarı yan taraftaki inşaat çalışması sırasında yıkıldı. Yıkılan duvardan odaya beton döküldü. O sırada odada bulunan kardeşi ise duvarın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay, geçtiğimiz Perşembe günü 14.30 sıralarında Türkali Mahallesi meydana geldi. İddiaya göre, oyuncu Gülden Dudarık'ın oturduğu evin yanında devam eden inşaat çalışmaları sırasında dökülen beton nedeniyle Dudarık'ın evinin duvarı yıkıldı. Odanın içine beton dolarken, eşyalar kullanılamaz hale geldi. O sırada odada bulunan kardeşi Mehmet Dudarık duvarın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Dudarık durumu hemen polis ve belediye ekiplerine bildirdi. İnşaat yetkilileri odanın içerisine dolan betonu hemen tahliye ederken yıkılan duvarda örüldü. "KARDEŞİM SANİYELER İLE DUVARIN ALTINDA KALMAKTAN KURTULDU" Gülden Dudarık gerekli önlemler alımadığı için böyle bir olay yaşandığını belirterek,şunları söyledi: "Yan tarafta bir inşaat var, gerekli önlemler alınmıyor. Duvara çimento boşaltırken önlem almadıkları için duvar taşımıyor ve duvar ile çimento olduğu gibi odanın içerisine yığılıyor. O sırada kardeşim tam bilgisayar masasında kalkıp odadan çıkacakken o anda duvar yıkılıyor. Saniyeler ile kurtuluyor. Zabıta geldi, 'yarın imardan mühendisler gelip bilirkişi raporu tutulacak' dendi. 'Sakın kimseye açmayın kapıyı' dediler. O günden beri belediyeden kimse gelip bir inceleme yapmadı. Maddi ve manevi zarar içerisindeyiz. Hiç bir şekilde sorumlular bize yardımcı olmuyor. İnşaat sahibi ise bize karşılayacağız, yapacağız diyor ama sadece sözde. Bugüne kadar sürekli oyalandım, iyi niyet gösteriyorum. Sürekli bana eşyaları onarırız, ikinci elini alırız deyip sürekli delil yok etme derdindeler. Eşyalarımız şu anda enkaz durumda, hurda oldu. Bunların tamiri mümkün değil. Masraflarımızı tamamen karşılamaya asla yanaşmıyorlar. Durduk yere evim başıma yıkılıyor. Sadece belediye başkan yardımcısı Leyla hanım geçmiş olsuna geldi. 'İnşaatın durdurulması gerekiyor, hasarlar tespit edilip karşılanana kadar' dedi. Şu anda görüyorsunuz inşaat çalışıyor hiç bir iş güvenliği olmadan" dedi. "CİDDİ ANLAMDA MANEVİ DEĞERİ YÜKSEK" Babasının hediye ettiği 1960 yapımı gitarının da kırıldığını söyleyen Dudarık" Bu gitar babamdan bize hediye, zamanında Beatles'ın kullandığı gitar, antika. Ciddi anlamda manevi değeri yüksek" diye konuştu.