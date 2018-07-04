(Görüntülü) Beşiktaş'ta kadın meclislerinden çocuk cinayetleri protestosu

Mehmet İlkay ÖZER-İbrahim MAŞE/İSTANBUL,()-BEŞİKTAŞ'ta toplanan İstanbul Kadın Meclisi üyesi bir grup kadın, son günlerde yaşanan çocuk cinayetleri ve istismarlarını yaptıkları eylemle protesto etti.



Son günlerde çocuklara yönelik artan cinayet ve cinsel istismarlar ile bir hafta içerisinde Ankara ve Ağrı'da öldürülen Eylül ve Leyla için Kadın Meclisleri eylem yaptı. 19.00'da Beşiktaş'ta toplanan kadınlar 'Leyla ve Eylül son olsun, Çocuklar yaşasın, gülsün' pankartı açtı. Sık sık sloganlar atan grup adına Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Başkanı Gülsüm Kav, bir açıklama yaptı. Çözüm yolu olarak ilk önce çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarının üzerinin örtülmemesi olduğunu belirten Kav, "Tek sorunumuz çocukların kaybolması değil. Eylül ve Leyla'yla çok ciğerimiz yandı ama bunlara benzer şeklide Adana'da da yanmıştı. Burada etek önemli olan şey, birinci mesele bu meselelerin üstünün örtülmesidir. İlk sorunumuz bu" dedi.



Yapılan açıklamaların ardından kadınlar, buradan ayrıldı.