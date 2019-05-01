Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ / İSTANBUL() BEŞİKTAŞ'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Beşiktaş Meydanı'nı ve Barbaros Bulvarı çevresinde çok sayıda polis ekibi sabahın erken saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemi aldı. Beşiktaş ve çevresinde çevik kuvvet ekiplerinin yanı sıra çok sayıda güven timleri ve yunus ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletiliyor. Meydan ve bulvara çıkan yollara Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) konuşlandırıldı. Bölgede itfaiye ve sağlık ekiplerinin de bölgede hazır bekletildiği görüldü.
(Görüntülü) Beşiktaş'ta güvenlik önlemleri
Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ / İSTANBUL() BEŞİKTAŞ'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Beşiktaş Meydanı'nı ve Barbaros Bulvarı çevresinde çok sayıda polis ekibi sabahın erken saatlerinden...
01 Mayıs 2019 Çarşamba 09:41
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