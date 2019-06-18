(Görüntülü) Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada keşif raporu mahkemeye ulaştı

Özden ATİK / İSTANBUL, () GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada, keşif raporu mahkemeye ulaştı. Raporda, gaz tüfeği bilirkişilerinin olayda kusur oranlarının tespitinde yetersiz kaldıkları belirtildi. Berkin Elvan'ın vurulduğu yerde, 10 Nisan 2019'da yapılan keşif sonucu üç jandarma bilirkişisi tarafından hazırlanan rapor, İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına girdi. 29 Mayıs 2019 tarihli raporda, Berkin Elvan'ın olay yerinde yaralandığını gösterilen nokta ile 1'inci ZET'çi polis arasındaki mesafenin 59,40 metre, 2'nci ZET'çi polis arasındaki mesafenin ise 60,70 metre mesafe olduğu belirtildi. "GÖRÜŞ AÇISI AÇIKTI, KAÇ DERECEYLE ATIŞ YAPILDIĞI TESPİT EDİLEMEDİ" Raporda, gaz tüfeğinin kullanımı esnasında verilecek açıyı ölçerek atış yapmak için herhangi bir aparatı bulunmadığı, verilecek açının arazi, rüzgar, mesafe unsurları gözönüne alınarak el kararı ile ayarlandığı belirtilerek "Söz konusu olay yeri özellikleri ve mesafeler göz önüne alındığında 15 ila 20 derecelik bir açı ile atış yapılmasının uygun olduğu değerlendirilmektedir" denildi. Olay anında polisler atış yaparken havanın yağmurlu olmadığı, görüş açısının açık olduğu ifade edilen raporda, 1 numaralı ZET'çinin omuz ile kalça arasında kol dirseğine dipçiği sıkıştırmak suretiyle, 2 numaralı ZET'çinin ise kaldırım kenarında bulunan muhtemelen bir direk benzeri cisme yaslanarak hafif kafasını eğmek suretiyle atış yaptığının anlaşıldığı, polislerin sırt kısımlarının kamera dönük olduğundan kaç dereceyle atış yapıldığı tespit edilemediği kaydedildi. "GAZ TÜFEĞİ BİLİRKİŞİLERİ KUSUR ORANI TESPİTİNDE YETERSİZ" Raporda, gaz tüfeği bilirkişilerinin sadece gaz tüfeği kullanıcısı olduklarından, olayda kusur oranlarının tespitinde yetersiz kaldıkları belirtildi. Raporda,"Jandarma genelinde gaz tüfeği eğitimlerinin yapıldığı İzmir Foça Jandarma Okul Komutanlığı'ndaki usta öğrencilerin veya Adli Tıp Kurumu'nun ilgili başkanlıklarınca kusur oranlarının tespit edilmesinin uygun olduğu" ifadelerine yer verildi. Öte yandan Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin davaya, yarın devam edilecek. DAVANIN GEÇMİŞİ İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Olası kasıtla öldürmek" suçundan müebbet hapsi istenen sanık polis F.D'nin yargılandığı davada, olay yerinde keşif yapılmasına karar verilmişti. Bilirkişilerden Berkin Elvan'ın bulunduğu Gaziler Sokak ile ZET'çi (gaz tüfeği kullanan polis) polislerin bulunduğu mesafenin ölçülmesi ve atış yapan sanık polis hakkında kusur oranının belirlenmesi talep edilmişti. 10 Nisan 2019'da olayın meydana geldiği Mithatpaşa Caddesi Gaziler Sokak'ta mahkeme heyeti ve jandarma bilirkişi tarafından keşif yapılmıştı.