Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FLAŞ
Son dakika... 36 terörist etkisiz...
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
flaş... TSK'da operasyon... Ankara merkezli 18 ilde 68 gözaltı kararı
TSK'da operasyon... 68 gözaltı kararı
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir

(Görüntülü) Berger'den Suriyeli öğrencilere: Geleceğinizi beraber şekillendireceğiz

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Türkçe eğitim alan Suriyeli öğrencilere, "Geçmişinize bir şey yapamayız, ama geleceğinizi beraber şekillendirebiliriz. Akademik gelişimleriniz için her şeyi...

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Türkçe eğitim alan Suriyeli öğrencilere, "Geçmişinize bir şey yapamayız, ama geleceğinizi beraber şekillendirebiliriz. Akademik gelişimleriniz için her şeyi yapmaya hazırız" dedi. Gaziantep'te bulunan Türkçe Öğretim Merkezi'nde Türkçe dil kursu alan 400 Suriyeli öğrenci için Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Sahesi'nde sertifika töreni düzenlendi. Törene; AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Spark Türkiye Temsilcisi Subhe Mustafa, Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Metin Bedir, öğretim görevlileri ve öğenciler katıldı. Türkiye'nin çok sayıda Suriyeliye ev sahipliği yaptığını ve bu konuda AB olarak destek olduklarını söyleyen Berger şöyle konuştu: "Bu süreçte Suriyelilerin barınmadan yaşamsal ihtiyaçlarına, eğitimden sağlığa kadar birçok alanda destekler veriliyor. AB olarak bu çalışmaları destekliyoruz. Bugün 1 milyondan fazla Suriyelinin AB tarafından finanse edilen nakit kart hizmetinden yararlanıyor. Eğitim, bizim için çok önem verdiğimiz bir alan. Bu anlamda çeşitli ortaklarla çalışmalar yapıyoruz. Zaman zaman üniversite eğitimini yapan Suriyeli gençlerle buluşuyorum ve sohbet ediyorum. Bunların çoğu iyi eğitim alıp kendi ülkelerinin geleceğini inşa etmek istiyor. Buradaki öğrencilerin hepsine akademik gelişimleri için yaptıkları taahhüt İçin teşekkür ederim. Bugün buradaki gençlerin yapacakları, Türkiye'nin ve Suriye'nin geleceği için çok önemli. Geçmişinize bir şey yapamayız, ama geleceğinizi beraber şekillendirebiliriz. O yüzden sizlerin akademik gelişimi için elimizden geleni yapmaya hazırız." Açılış konuşmasının ardından eğitim alan öğrenciye sertifikaları verildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325