(Görüntülü) Bergama'da çevreci ve köylülerden madenlere karşı açıklama

Oben ULU / BERGAMA (İzmir), ()İZMİR'in Bergama ilçesinde bir araya gelen çevreciler ve köylüler, bölgelerine kurulmak istenen ve var olan maden ocaklarını istemediklerini dile getirdi. Bergama Çevre Platformu öncülüğündeki vatandaşlar, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Bergama Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Bergama Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Gönenç, CHP Bergama İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz, İzmir İl Başkan Yardımcısı Mert Can Malkoç, CHP İzmir 2. Bölge milletvekili adayları İdris Yavuzyılmaz ve Hatice Zeybek, Bergama Çevre Platformu üyeleri, Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Bergama Şubesi üyeleri, Bergama Aktif Bisikletçiler Grubu, Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) üyeleri, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) üyeleri, Kapukaya, Tekkedere ve Yerlitahtacı köylüleri eyleme destek verdi. Topluluk; 'Kozak'ta altın'a hayır', 'Kozak'ta hayata, geleceğe sahip çıkıyoruz' ve 'Zeytinime dokunma' pankartları taşıdı. 'Kozak'ta talana hayır', 'Çevre için tamam', 'Kapukaya yok olmasın', 'Çevreyi hor gören, geleceği zor görür', 'Köyümüzde taş ocağı istemiyoruz', 'Zeytin ağacını talana izin vermeyeceğiz' ve 'Havama, suyuma dokunma' dövizleri ile mesaj verildi. "KANSERE MAHKUM EDENLERE OY YOK" Basın açıklamasını okuyan Bergama Çevre Platformu Sözcüsü Erol Engel, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 1972 yılında yapılan çevre konferansında yayınlanan bildirinin birinci maddesini hatırlatarak, "Yaşamın sürmesi için sağlıklı bir çevre şarttır. Temiz su, temiz hava, temiz toprak, güvenli gıda demektir. Hal böyleyken birçok uluslararası sözleşme anayasa ve yasa hükmüne karşın temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşayamıyoruz. Doğamızı talan eden, köylümüzü kansere mahkum eden altın madenlerine göz yumanlara oy yok. Ovacık altın madeninde cevher bitmiştir. Derhal kapatılmalıdır. İki tane siyanür atık havuzu 8 milyon metreküp atıkla dolmuş olup, bölgenin olası bir depremde kabusu iken, bilirkişilerin karşı çıkmasına rağmen üçüncü siyanür atık havuzu hukuksuz bir biçimde devreye sokulmuştur. Kozak Yaylası'nda zengin yeraltı su havzasının bulunduğu Yerli Tahtacı ve Kapukaya bölgesinde iki kez yargının yürütmeyi durdurmasına rağmen kayyumun alicengiz oyunlarıyla hukuk dışı bir şekilde Kapukaya altın madenine izin verilmiştir. Meralarımızı, su kaynaklarımızı, yaşam alanlarımızı talan etmeye, yok etmeye çalışanlara 24 Haziran'da oy yok" dedi. BAŞKAN GÖNENÇ TEHLİKE OLDUĞUNU SÖYLEDİ Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç de, "Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Bergama'nın da her yerinde inanılmaz bir talan var. Bütün köyler talana ve sanayiciye peşkeş çekilmeye hazırlanıyor. Bergama'nın her yerinden onlarca ÇED dosyası geliyor. İnanın bizim avukat arkadaşlarımızın yarı mesaisi son 3-4 yıldan beri bunlarla geçmeye başladı" dedi. Başkan Gönenç, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda "Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır" sözünü hatırlatarak bölge halkını birlikteliğe çağırdı. Kapukaya Muhtarı Emin Özdemir, Yerlitahtacı Muhtarı Veli Mantar ve Tekkedere Muhtarı Emin Öz da konuşma yapıp bölgelerindeki maden ocaklarını istemediklerini dile getirdi.