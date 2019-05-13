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(Görüntülü) Belinay, hayırsever desteğiyle ameliyat oldu

Muhammed KISIR/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de kızı ve damadının terk ettiği 'Meningosel' (doğumdan önce omurilik ve omurgada gerçekleşen doğum kusuru) hastası Belinay Karakoç (9), bir hayırseverin desteğiyle burun ve bademcik ameliyatı oldu....

Muhammed KISIR/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de kızı ve damadının terk ettiği 'Meningosel' (doğumdan önce omurilik ve omurgada gerçekleşen doğum kusuru) hastası Belinay Karakoç (9), bir hayırseverin desteğiyle burun ve bademcik ameliyatı oldu. Belinay'a hem annelik hem de babalık yapan anneannesi Hatice Günek (47), "Kızımı ameliyattan sonra evime götürdüğüm zaman yine yerde yatacak. Evimde hiçbir eşyam yok." dedi.

Mürvet T. ve Celal K., 2009 yılında evlendi. Hamile kalan Mürvet T.'nin doğacak bebeğine 'Meningosel' teşhisi konuldu. Mürvet T., Belinay adını verdikleri bebeğini dünyaya getirmesinin ardından eşiyle sorunlar yaşamaya başladı. Çift doğumdan 6 ay sonra boşandı. Mürvet T. de iddiaya göre boşanmasına neden olduğunu düşündüğü bebeğini terk edip, ikinci bir evlilik yaptı. Baba Celal K. ise bebeğe sahip çıkmadı. Hatice Günek, kızının ve damadının terk ettiği torunu Belinay'a sahip çıkarak onu büyüttü. 3'üncü sınıf öğrencisi olan torununun bakımlarını ve tedavisini üstlenen anneanne geçimini Belinay için ödenen evde bakım maaşı ile sağlıyor.

GENİZ ETİ VE BADEMCİKLERİ ALINDI

Belinay, boğazında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir hayırseverin desteğiyle Özel Dünyam Hastanesi'nde tedavisine başlandı. Belinay'ın başarılı geçen operasyonu sonrası geniz eti ve bademcikleri alındı.

Evinde eşya olmadığı için sıkıntı yaşadığını anlatan Hatice Günek, "Belinay bademcik ve burun ameliyatı oldu. Ayaklarında da rahatsızlık var. Bir ameliyat daha geçirmesi gerekiyor. Ameliyatlarımız devam edecek. Kızımı ameliyattan sonra evime götürdüğüm zaman yatacak yeri yok. Yine gidip, yerde yatacak. Evimde hiçbir eşyam yok. Lütfen hayırseverler bize yardım etsin" diye konuştu.
 

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