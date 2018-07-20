(Görüntülü) Belek'te 2000 caretta yuvası

Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), () Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, 21 yıldırı ekolojik çalışmalar yaptıkları Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'nde bu yıl 2000'e yakın caretta caretta yuvası tespit etmeyi umduklarını söyledi. Dr.Canbolat, kumsaldan kum alındığını, bunun da yuvalara zarar verdiğini belirtti. Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi ve EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, caretta carettaların yuvalama alanı olan Belek Turizm Bölgesi'nde 1998 yılından beri Hacettepe Üniversitesi ve Belek Turizm Yatırımcıları Ortak Girişimi (BETUYAB) ortaklığında Deniz Kaplumbağaları İzleme ve Koruma Projesi'ni yürüttüklerini söyledi. Her yıl caretta carettaları gözlemlediklerini kaydeden Dr. Canbolat, kaplumbağaların yuvalama sezonunun hava sıcaklığının normalin üzerinde seyretmesi nedeniyle bu yıl erken başladığını ifade etti. Belek bölgesinde 2000'e yakın caretta caretta yuvası olacağını tahmin ettiklerini kaydeden Dr. Canbolat, "Ekiplerimiz ve gönüllü arkadaşlarımız sahillerde gece gündüz çalışıyor. 8'i yurt dışından olmak üzere 45 kişilik bir ekiple mayıs ayında bölgede çalışmalara başladık" dedi. 'SAHİLDEN KUM ALINIYOR' Belek, Boğazkent ve Denizkent bölgelerinde caretta caretta yuvalarını tespit etmeye çalıştıklarına işaret eden Dr. Ali Fuat Canbolat, şunları kaydetti: "Maalesef bazı bölgelerde kum tepelerinde tahribatlar yapılmış. Sürekli kum alımları yapılmış. Bazı bölgelerde de tesisler yapılmış. Kıyı kanuna göre bu yasak. Bu durum yuvalama kumsallarına zarar veriyor. Projenin sahibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Yuvalama alanları ve deniz kaplumbağalarını korumakla hükümetimiz yükümlü. Çünkü Uluslararası sözleşmeler imzalanmış. Bu sözleşmeler doğrultusunda deniz kaplumbağalarının yaşam habitatlarını korumamız lazım. Biz bu olanları Bakanlığa rapor etmek zorundayız." 2000 BİN YUVA BEKLİYORUZ Dr. Canbolat, günlük çalışma programı hakkında da bilgi verdi. Gönüllülerle birlikte sabaha karşı 04.00'ten itibaren 13 kilometrelik kumsalda gözlem yaptıklarını kaydeden Dr. Ali Fuat Canbolat, "Öğlen saatlerine kadar kumsalda çalışma yapıyoruz. Gönüllü arkadaşlarımızın bir bölümü biyoloji bölümü öğrencileri. Geçen yıl yuva sayısı 1600 idi. Bir önceki yıl 2500 idi. Bu sezon ise mayıs ve haziran aylarında hızlı bir yuvalama vardı. Önceki yıllara göre temmuz ayında bir düşüş var. Bu yıl ise 2000'e yakın bir yuva olacağını tahmin ediyoruz. Sezon bitmesine daha 1-2 hafta var. Düşüşün sebebi ise mayıs ayında yuvaların hızlı olması muhtemelen mevsimsel sıcaklıkların değişimiyle ilgili. Yani küresel değişim" diye konuştu.