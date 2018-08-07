(Görüntülü) Bedelli askerlik başvuruları sürüyor

Hakan KAYA-Özgür EREN-Taner YENER/İSTANBUL,() - BEDELLİ askerlik için başvuru işlemleri sürüyor. Askerliği bedelli olarak yapmak isteyenler askerlik şubelerine giderek işlemlerini yapıyor.



E-Devlet üzerinden ilk başvurusunu yapan adaylar 15 bin lira ücreti yatırdıktan sonra bedelli askerlik için askerlik şubesinde işlemlerini yaptırdı.





"ÇOK İYİ OLDU, ÇOK SEVİNÇLİYİM"



Beyoğlu Halıcıoğlu'nda bulunan Beyoğlu Askerlik Şubesi'ne oğluyla birlikte Sevim Nurcan " Dün başvurumuzu yaptık. Paramızı yatırdık, bugün de teslim edeceğiz. Allahın izniyle kasım ayını bekleyeceğiz. Çok iyi bir şey oldu ben çok sevinçliyim. Önümüzde bir sıkıntıydı bu. Oğlum üniversitede okuyor ama dondurmuştuk" dedi.





"BİR YANDAN ÜZÜLÜYORUM BİR YANDAN SEVİNİYORUM"



Akademisyen olduğunu söyleyen başka bir kişi " Üniversite personeliyim. Benim için çok güzel bir şey oldu. Bir yandan üzülüyorum bir yandan da seviniyorum ama olması gereken buymuş. E-devlette başvurdum sonra gittim belgeyi çıkardım sonra gidip ödemeyi yaptım. Neresi çıkacak merak ediyorum" dedi.





"İÇERİSİ BAYAĞI YOĞUN"



İşlemlerini tamamlayan başka bir kişi ise "İçerisi bayağı yoğun, çok sıra vardı. Bedelliye başvuru yoğun. Yaklaşık 2 saattir içeride bekledim. Elimize bir belge verdiler içeride form alıp sağlık raporu aldık bedelli askerlik işlemleri E-devletten başlatacağım. 21 gün çok fazla devlete külfiyeti fazla. 21 gün olmasını doğru bulmuyorum" diye konuştu.



Bedelli askerlik uygulamasından yararlanmak için iki gün içinde 200 bine yakın başvuru yapıldığı açıklanmıştı