Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bahçeli'den Cumhur ittifakı açıklaması
Bahçeli'den Cumhur ittifakı açıklaması
Guaido: Yarın sokaklarda olacağız, baskıya devam etmeliyiz
Guaido: Yarın sokaklarda olacağız, baskıya...
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2 kişi öldü
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2...
Gönüllüler Zeytinburnu Sahilini temizledi!
Gönüllüler Zeytinburnu Sahilini temizledi!

(Görüntülü) Bazı sendika üyeleri Kazancı Yokuşuna karanfil bıraktı

Gülseli KENARLI- Güven USTA-Cemal YURTTAS/ISTANBUL, ()  1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkan bazı sendika üyeleri Kazancı Yokuşuna karanfil, Cumhuriyet Anıtına ise çelenk bıraktı. Aralarında Sivil Memurlar...

Gülseli KENARLI- Güven USTA-Cemal YURTTAS/ISTANBUL, ()  1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkan bazı sendika üyeleri Kazancı Yokuşuna karanfil, Cumhuriyet Anıtına ise çelenk bıraktı.

Aralarında Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN), Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN), HAK-SEN, Birleşik Devlet Memurları Sendikası (BİRDEM-SEN)'nın da bulunduğu bazı sendika üyeleri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kazancı Yokuşu'na karanfil ve Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328