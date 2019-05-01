(Görüntülü) Bazı sendika üyeleri Kazancı Yokuşuna karanfil bıraktı

Gülseli KENARLI- Güven USTA-Cemal YURTTAS/ISTANBUL, () 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkan bazı sendika üyeleri Kazancı Yokuşuna karanfil, Cumhuriyet Anıtına ise çelenk bıraktı.



Aralarında Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN), Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN), HAK-SEN, Birleşik Devlet Memurları Sendikası (BİRDEM-SEN)'nın da bulunduğu bazı sendika üyeleri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kazancı Yokuşu'na karanfil ve Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.