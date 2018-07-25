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(Görüntülü) Bayrampaşa'da su baskını : araçlar mahsur kaldı (5)

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL Bayrampaşa-Edirnekapı bağlantısında su baskını nedeniyle araçlar mahsur kaldı. Mahsur kalan araçları kurtarmak için itfaiye çalışma başlattı. Kepçelerle rögar kapakları açılırken suyun...

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL Bayrampaşa-Edirnekapı bağlantısında su baskını nedeniyle araçlar mahsur kaldı. Mahsur kalan araçları kurtarmak için itfaiye çalışma başlattı. Kepçelerle rögar kapakları açılırken suyun tahliyesi yapıldı. Mahsur kalan araçlar daha sonra su birikintisinden çekilerek kurtarıldı.

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