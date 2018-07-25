Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL Bayrampaşa-Edirnekapı bağlantısında su baskını nedeniyle araçlar mahsur kaldı. Mahsur kalan araçları kurtarmak için itfaiye çalışma başlattı. Kepçelerle rögar kapakları açılırken suyun tahliyesi yapıldı. Mahsur kalan araçlar daha sonra su birikintisinden çekilerek kurtarıldı.
(Görüntülü) Bayrampaşa'da su baskını : araçlar mahsur kaldı (5)
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL Bayrampaşa-Edirnekapı bağlantısında su baskını nedeniyle araçlar mahsur kaldı. Mahsur kalan araçları kurtarmak için itfaiye çalışma başlattı. Kepçelerle rögar kapakları açılırken suyun...
25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:08
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