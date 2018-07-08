(Görüntülü) Bayramda plajlara akın ettiler

Ali AKSOYER - Özden ATİK - Güven USTA- Nurcan KIRCALI /İSTANBUL, () İSTANBUL'da Ramazan Bayramının ilk günü plajlar doldu taştı. Havanın da güzel olmasıyla İstanbullular plajlara akın etti. Küçükçekmece'de bulunan Menekşe plajı da kalabalıktan nasibini aldı. Plaja gelen yüzlerce kişi güzel havada denizin tadını çıkarttı. Bayramın ikinci ve üçüncü günü plajların daha da kalabalık olması bekleniyor. Şile'de de sıcaktan bunalanlar Şile sahiline akın etti.



İstanbul'da 1 Haziran tarihinde sezon açılısı yapan plajlar, Ramazan ayı olması nedeniyle boş kalmıştı. Ramazan ayının bitmesiyle birlikte İstanbul plajlarına adeta akın başladı. Ramazan bayramının ilk günü 30 dereceyi bulan sıcağın ardından plajlar öğle saatlerinden itibaren dolmaya başladı. Küçükçekmece'de bulunan Menekşe plajı da kalabalıktan nasibini aldı. Öğle saatlerinden itibaren dolan plajda İstanbullular denizin ve güneşin tadını çıkarttı. Plajdaki cankurtaranlar ise gün boyu görev yaparak ellerindeki megafonlarla vatandaşları dikkatli olmaları ve fazla açılmamaları konusunda uyardılar. Vatandaşlar da sıcaktan bunaldığı için sahile geldiklerini söyledi.





Aileleri ve arkadaşlarıyla Menekşe Plajı'na gelenler denize girip mangal yakıp piknik yaptı. Çoluk çocuk genç yaşlı yüzlerce kişi, denize girerek sahil kenarında "Piknik ve mangal yasağı" tabelaları olmasına rağmen mangal yaktı. Yabancı uyruklu çok sayıda gencin de nargile içtiği görüldü.





Menekşe sahiline ailesi ile gelen bir vatandaş, "Su ahım şahım değil. Biraz daha temiz olsa mantıklı olurdu. Silivri'ye gitmeyi düşündüm, trafikten dolayı burayı tercih ettik" dedi. Ailesiyle birlikte mangal yapan bir vatandaş da "Bayram günü burayı tercih ettik. Kamp niyetine Sultangazi'den geldik. Beğendik. Bir hafta boyunca çocuklarımla birlikte burada kalacağım, çadır kuracağım. Denizi sevdik, sevdiğimizden dolayı buradayız. Gölgesi de var, mangal da yaptık" dedi.





"KENDİMİ TURİST GİBİ HİSSETTİM"





Esenler'den denize girmeye geldiklerini söyleyen Zafer Taş ise "Deniz güzel de ortamı beğenmedim. Hep yabancı. Kendimi turist gibi hissettim. Daha sakin olur diye düşündüm ama beklediğimiz gibi çıkmadı" dedi. Zafer Vurgun da yakın olduğu için Menekşe'ye geldiklerini belirterek "Çok övdüler geldik. Güzel. Yabancı çok. Bir de yosun çok. Temizlenmesi lazım" diye konuştu.





GÜRCİSTAN'DAN GELEN DE VAR





Suriyeli bir vatandaş ise hem yakın, hem temiz, hem de kimse karışmadığı için Esenler'den buraya geldiklerini ailesiyle mangal yapıp denize girdiklerini söyledi. Gürcistan'dan gelen Yaşar Nuriyev de dinlenmek için ailesiyle buraya geldiğini söyledi. Suriyeli bir grup genç de denizi sevdiklerini için buraya geldiklerini söylediler.





481 CANKURTARAN ÇALIŞIYOR







İstanbul'da 12 İlçede bulunan toplam 46 bin 800 metre uzunluğundaki 38 plajda sürekli cankurtaran hizmeti veriliyor. Plajlarda bu yıl toplamda 35 jet-ski, 7 kurtarma botu, 2 adet can simidi taşıyan drone, 14 ATV aracı ile 481 personel cankurtaran hizmeti verileceği belirtildi. Ramazan Bayramının ardından plajların daha da kalabalıklaşması bekleniyor.