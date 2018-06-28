Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
KRİPTOPARA – En yüksek hacimli ilk 10’un dokuzu arttı
En yüksek hacimli ilk 10’un...
Rus akademisyenler: Erdoğan Rusya için en iyi seçenek
Rus akademisyenler: Erdoğan Rusya için...
PİYASALAR – Dolar 4.64, euro 5.36 ve sterlin de 6.07 lirada
Dolar 4.64, euro 5.36 ve...
PİYASALAR – Dolar 4.62, euro 5.40 ve sterlin 6.12 lirada

(Görüntülü) Bayram ziyaretine giden Suriyelilerin dönüşü sürüyor

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin, Türkiye'ye dönüşü devam ediyor. Kilis Valiliği'nin izniyle bayramı yakınlarının yanında geçirmek üzere Suriye'ye giden sığınmacıların dönüşleri...

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin, Türkiye'ye dönüşü devam ediyor.

Kilis Valiliği'nin izniyle bayramı yakınlarının yanında geçirmek üzere Suriye'ye giden sığınmacıların dönüşleri sürüyor. Suriye'de yakınlarıyla vedalaşan sığınmacılar, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi. Beraberinde getirdiği eşyaları aranan Suriyeliler, dönüş işlemleri yapıldıktan sonra Türkiye'ye giriş yaptı. Bayram ziyareti için ülkesine giden 52 bin 114 Suriyelinin 31 Temmuz'a kadar Türkiye'ye dönüşü devam edecek.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325