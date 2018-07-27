(Görüntülü) Bayram ziyaretine giden 48 bin Suriyeli döndü
RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin 48 bini, Türkiye'ye döndü. Ramazan Bayramı için ülkelerine giden 52 bin 114 Suriyelinin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor. Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlemleri yapılıp yanlarında...
27 Temmuz 2018 Cuma 11:06
RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin 48 bini, Türkiye'ye döndü. Ramazan Bayramı için ülkelerine giden 52 bin 114 Suriyelinin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor. Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlemleri yapılıp yanlarında getirdikleri çanta ve eşyaları arandıktan sonra Türkiye'ye alınan Suriyelilerden şu ana kadar 48 bininin döndüğü belirtildi. Bayram ziyaretine ülkelerine giden Suriyelilerin dönüşü için son tarihin 31 Temmuz olduğu belirtildi.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.