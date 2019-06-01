Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına 21 yıl hapis cezası
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına...
Bayramda havası nasıl olacak?
Bayramda havası nasıl olacak?
İçişleri Bakanlığından 'Silivri Cezaevi' açıklaması
İçişleri Bakanlığından 'Silivri Cezaevi' açıklaması
HSK yaz kararnamesiyle 3 bin 722 hakim ve savcının yeri değişti
3 bin 722 hakim ve...

(Görüntülü) Bayram iznine gelecekti, şehit oldu

IĞDIR'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un (23) acı haberi, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde oturan ailesine ulaştı. Şehidin Ramazan Bayramı iznini memleketinde geçirmek...

IĞDIR'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un (23) acı haberi, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde oturan ailesine ulaştı. Şehidin Ramazan Bayramı iznini memleketinde geçirmek için 2 gün önce bilet aldığı, yarın memleketine gelmeyi planladığı öğrenildi.

Iğdır'da bugün, Türkiye- İran sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un şehadet haberi, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Balcıkhisar beldesinde oturan ailesine ulaştı. Acı haber şehidin babası Lokman Çubuk ile anne Selma Çubuk'a askeri yetkililer tarafından verilirken, ailenin oturduğu eve Türk bayrakları asıldı. Yasin Çubuk'un şehit olduğu haberi üzerine Çubuk Ailesi'nin yakınları ve bölge halkı eve akın etti.

BAYRAM İZNİNE GELECEKTİ

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un Şuhut Belediyesi'nde işçi olarak çalışırken, 2018 yılında uzman onbaşı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldığı belirtildi. Bekar olan ve 4 kardeşten ikincisi olarak dünyaya gelen Çubuk'un 2 gün önce ailesiyle telefonla görüştüğü, Ramazan Bayramı iznini memleketinde geçirmek için bilet aldığını söylediği öğrenildi. Yasin Çubuk'un, biri erkek 2 kardeşine "Size bayramlık alacağım" dediği aktarıldı. Ailesinin de yarın bayram izni için memleketine gelecek olan Şehit Yasin Çubuk'u otogarda karşılamaya hazırlandığı belirtildi.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328