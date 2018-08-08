(Görüntülü) Bayram için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı 8 bin 500'ü aştı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - KURBAN Bayramı için Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlem yaptırıp, ülkesine geçen Suriyelilerin sayısı, 8 bin 500'ü aştı. Türkiye’nin çeşitli kentlerinden Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için internet üzerinden randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra sınırı geçiyor. Geçişlerin 8'inci gününde işlem yaptırıp, ülkesine giden Suriyelilerin sayısının 8 bin 500'ü aştığı belirtildi. Sıcak havaya rağmen ülkelerine gitmek için sınır kapısına akın eden Suriyelilerin geçişleri, 18 Ağustos'a kadar sürecek. 'İÇİMDE VATAN ÖZLEMİ VAR' İzmir'den geldiğini dile getiren Cuma Şavah, bayram için ülkesine gideceğini belirterek, "Annem, babam ve akrabalarımızı ziyarete gidiyorum. Türkiye’den Allah razı olsun, bize bu imkanı tanıdığı için. 7 yıldır Türkiye’de yaşıyorum. İlk kez ülkeme bayram için gidiyorum. İçimde vatan özlemi var. Çocuklarım Türkiye’de doğdu. 1 ay kalmayı planlıyorum. Çobanbey köyüne gidiyorum" dedi. Suriyeli Meryem Talse ise Diyarbakır’da yaşadığını, Suriye’nin Haseki kentine bayram için gideceklerini belirterek, "Türkiye’de olmaktan memnunum. İçimizde vatan özlemi var. Suriye’de yakınlarımın yanında bir süre kaldıktan sonra tekrar Türkiye’ye döneceğim" diye konuştu.