KİLİS'teki Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Ramazan Bayramı için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı 40 bini aştı. Ülkelerine gitmek için online randevu sistemine kayıt yaptıran 74 bin Suriyeli'nin geçişi devam ediyor. Yoğunluk nedeniyle Öncüpınar Sınır Kapısı'na geceden gelen Suriyeliler, sabah geçiş işlemleri tamamlandıktan sonra otobüslerle Suriye'ye götürülüyor. İşlemleri tamamlanarak ülkesine geçiş yapan Suriyeli sayısının 40 bini aştığı belirtildi.
(Görüntülü) Bayram için ülkesine giden Suriyeli sayısı 40 bini aştı
KİLİS'teki Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Ramazan Bayramı için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı 40 bini aştı. Ülkelerine gitmek için online randevu sistemine kayıt yaptıran 74 bin Suriyeli'nin geçişi devam ediyor. Yoğunluk...
09 Haziran 2018 Cumartesi 12:49
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.