Haber-Kamera: Taner YENER-Ersan SAN-Murat SOLAK-Gökhan ÇELİK/İSTANBUL Ramazan Bayramı tatili dönüşü Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşandı. Sabah saatlerinde otobüslerin giriş noktasındaki yoğunluk nedeniyle bazı yolcular inerek yürümek zorunda kaldı. Otogar girişindeki yoğunluk Hal Yolu'na kadar uzandı.
(Görüntülü) Bayram dönüşü otogarda yoğunluk yaşandı (3)
Haber-Kamera: Taner YENER-Ersan SAN-Murat SOLAK-Gökhan ÇELİK/İSTANBUL Ramazan Bayramı tatili dönüşü Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşandı. Sabah saatlerinde otobüslerin giriş noktasındaki yoğunluk...
18 Haziran 2018 Pazartesi 11:17
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