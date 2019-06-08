(Görüntülü) Bayram dönüşü Bolu geçişi rahat

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - RAMAZAN Bayramı tatili dönüşünde TEM yolunun Bolu Dağı geçişinde hafif trafik yoğunluğu yaşansa da ulaşımda aksama olmuyor.



Tatilciler, 9 günlük bayram tatilinin son günü oluşabilecek trafiğe takılmamak için önceki günden itibaren yollara çıktı. TEM'in Bolu geçişinin İstanbul yönünde başlayan yoğunluk dün ve bugün etkisini azalttı. Bugün boyu yollarda hafif bir yoğunluk olduğu gözlendi. Trafikte durma ya da aksama yaşanmadı. Trafikte bu akşam saatlerinde ve yarın da yoğunluk bekleniyor, ancak durma ya da aksaklık beklenmiyor.

