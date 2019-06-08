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(Görüntülü) Bayram bitti plajlar turistlere kaldı

ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki sahiller, tatilcilerin dönüşe geçmesiyle yabancı turistlere kaldı. Alanya Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre hava sıcaklığının 30 derece, deniz suyu sıcaklığının 26 derece ve nem oranının...

ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki sahiller, tatilcilerin dönüşe geçmesiyle yabancı turistlere kaldı. Alanya Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre hava sıcaklığının 30 derece, deniz suyu sıcaklığının 26 derece ve nem oranının yüzde 65 olarak ölçüldüğü ilçede, sıcaktan bunalan yerli halk ve tatilciler de sahillere akın etti. İlçenin dünyaca ünlü Kleopatra ve Damlataş plajlarını dolduran insanlar denizin keyfini çıkardı. Bayram tatilinin sonuna yaklaşılmasından dolayı tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. Bundan dolayı plajlar yabancı turistlere kaldı. Plajlara akın eden turistlerin bazıları denizde serinlemeyi tercih ederken, bazıları kumsala uzanarak güneşlendi. Meteoroloji yetkilileri hava sıcaklığının hafta başına kadar aynı düzeyde seyredeceğini, pazartesiden itibaren ise yağış olabileceğini bildirdi.

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