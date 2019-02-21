(Görüntülü) Bayraklı'da kayaların düştüğü bölgede inceleme başladı (Ek)

Mehmet CANDAN/İZMİR, ()- İZMİR'in Bayraklı ilçesinde aşırı yağışlardan sonra evlerin üzerinde bulunduğu kayalardan parçalar koparak düşmeye başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgede çalışmalar başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri, zemin ve altyapı ölçümlerine başlayıp, düşme tehlikesi olan kayaların yapılarını inceliyor.



Çiçek Mahallesi 2128/1 Sokak'ta oturan vatandaşların, evlerini üzerine yaptıkları kayalardan, aşırı yağışlar sonrası parçalar kopmaya başladı. Sokaktaki bir evin duvarı yıkılırken, çok sayıda evde de çatlaklar oluştu. Evleri yıkılma tehlikesi altındaki vatandaşlar, bir an önce bu duruma çözüm bulunmasını istedi.



'nın haberinden sonra bugün bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, kayaların üzerindeki evlerde inceleme başlattı. Evlerin bulunduğu alanın 'afete maruz alan' olarak belirlenmesi ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için evlerdeki çatlaklar ve kaya tabakası incelenerek rapor tutuldu.



KAYANIN DÜŞTÜĞÜ ALAN AFET BÖLGESİ



Öte yandan yıllar önce taş ocağı olan kayaların yamaçtan düştüğü bölgede, 1990 yılında da büyük bir kayanın bir evin üzerine düştüğü, can kaybının yaşanmadığı belirtildi. 2008 yılında yamacın altındaki alan, yapılan inceleme sonrasında 'afete maruz alan' olarak ilan edildi. Ardından yamacın altındaki evler boşaltılarak yıkıldı. Kayaların üzerinde evlerin bulunduğu sokak ise bu kararın dışında kaldı. Zamanla yağan yağmur ve depremler nedeniyle kaya parçalarının düşmeye devam etmesi üzerine AFAD'ın evlerde oturan vatandaşlara, geçen yıl evlerini boşaltmaları için yazı gönderdiği belirtildi.



​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir heyet oluşturdu. Heyetin başındaki TOKİ Başkanı Ömer Bulut, dün akşam İzmir'e gelerek incelemelerde bulundu. Bulut, vatandaşlarla görüşerek onların taleplerini dinledi. Acil çalışma planı uygulayarak burada yaşayan vatandaşların mağdur edilmemesi için çalışmaların yarın sabah itibariyle başlayacağını söyledi. Bugün de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Jeoloji mühendisleri zemin ve altyapı incelemesi yaptı. Kayaların üzerindeki ve yamacın altındaki evlerde tetkik yapıldı. İncelemeler sonrasında hazırlanacak rapor doğrultusunda sorunun çözüme kavuşturulacağı belirtildi.