(Görüntülü) Bayrakçı Dede'den 15 Temmuz şehitleri anısına 1002 metrekarelik bayrak

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde topladığı çakıl taşlarıyla tepe ve yamaçlara yaptığı Türk bayrakları sonrası 'Bayrakçı Dede' adıyla anılan Turan Kaplan (64), bu kez 15 Temmuz şehitleri için 1002 metrekarelik bayrak yaptı. Sandıklı Hüseyin Develi Huzurevi'nde yaklaşık 4 yıldır kalan işçi emeklisi Turan Kaplan, 2015 yılında Dağlıca- Yüksekova yolunda 16 askerin şehit olduğu saldırıdan büyük üzüntü duyarak, şehitler anısına Sandıklı'daki Timurlenk Tepesi'nin yamacına çakıl taşlarıyla 220 metrekarelik Türk bayrağı yaptı. Kaplan, 2016 yılında aynı yamaca 217 metrekarelik bir Türk bayrağı daha yaparak, 23 Nisan'da çocuklara hediye etti. Kaplan, ardından aynı yamaçta, ilk bayrağın yaklaşık 500 metre üst kısmına 300 metrekarelik bayrak daha yaparak, 19 Mayıs'ta gençlere armağan etti. Turan Kaplan'ın bu davranışı, Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da dikkatini çekti. Akar tarafından Afyonkarahisar'a gönderilen ve üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı bulunan bir plaket, askeri yetkililer tarafından Kaplan'a verildi. Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Aygün Jandarma Karakol Komutanlığı'nın isteği üzerine Kaplan, darbe girişiminden sonra bölgede asker ve korucuların yardımıyla 11 günde şehitler anısına 966 metrekarelik çakıldan Türk bayrağı yaptı. 1002 METREKARELİK BAYRAK YAPTI Türk bayrağı çalışmalarıyla takdir toplayan Turan Kaplan, 5'inci bayrağını ise yine Sandıklı'daki Timurlenk Tepesi'nde yapmaya karar verdi. Geçen temmuz ayında başladığı çalışmalar kapsamında daha önce 600 metrekare planladığı Türk bayrağını büyüterek 1002 metrekareye çıkardı. Çevreden topladığı taşlarla Türk bayrağını yapan Kaplan, 15 Temmuz şehitleri anısına oluşturduğu bayrağı dün boyayarak sergilemeye başladı. 'BOYASINI EMEKLİ MAAŞIMLA ALDIM' Topladığı 2 bin 265 el arabası taşla 1002 metrekare alana Türk bayrağı yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Turan Kaplan, "Daha önce yapmış olduğum bayrakların temizliğini ve bakımını zaman zaman yapıyorum. 15 Temmuz şehitlerimiz anısına yaptığım bayrağımı geçen sene yetiştirememiştim. Bu seneye nasip oldu. Temizledim, bakımını yaptım. Boyasını da devletin bana bayramda verdiği emekli ikramiyesiyle aldım. Şimdi de bayrağımı boyayarak 15 Temmuz şehitlerimizin anısına açılışını yapıyorum. Daha önce de Zeytin Dalı Harekatı'nda savaşan askerlerimize çorap yolladım. Tanklarımıza nazar boncuğu yolladım. Bayraklarımızın temizlik ve bakımını yapmak şart. Kendi imkanlarımla, kimseden yardım almadan, emekli maaşımla bayraklarımı temizliyor ve bakımını yapıyorum. Hem de vaktimi geçiriyorum. O şehitler bizim. Allah'ım şehitlerimizin ruhunu şad etsin. Gazilerimize de Allah şifalar versin" dedi.