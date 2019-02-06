(Görüntülü) Bayındırlı çiçekçiler, Hollanda için 'yenilebilen menekşe' üretecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destek verdiği Bayındır Çiçek Kooperatifi, dünya çiçek devi Hollanda'dan bir firma için siklamen tohumu üretiminden sonra, şimdi de aynı ülkeden başka bir şirkete 'yenilebilir menekşe çiçeği' tohumu üretecek.

Yerli üreticinin desteklenmesi amacıyla kooperatiflerle anlaşma yapan ve sözleşmeli üretim modelini uygulayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, verdiği desteklerin olumlu sonuçlarını almaya başladı. 2007 yılından beri çiçek üreticilerine alım garantili sözleşmeli üretim yaptırarak ekonomik olarak güçlenmelerini sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayındırlı üreticileri dünyanın en büyük çiçek üreticileriyle ortak proje yapacak birikime ulaştırdı. Çiçeğin başkenti haline gelen Bayındır, artık sadece Türkiye'de değil dünyada da konuşulur oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle büyük değişim yaşayan Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (BAYÇİKOOP), yaklaşık 2 yıl önce dünya çiçek devi Hollanda için siklamen ıslah çalışması yapmaya başlamasının ardından, bu ülkeden başka firmalar da ortak iş yapmak için sıraya girdi. Süs bitkileri ihracatında dünya lideri olan, çiçek soğanı ve tohumu üretiminde ise dünyanın ilk 3 ülkesi arasında yer alan Hollandalıların gösterdiği bu büyük ilgi, Bayındır'ı çekim merkezi haline getirdi. Pek çok Avrupalı firma, yurt dışı fuarlarında BAYÇİKOOP'la temas kurabilmek için şimdiden harekete geçti.

'DÜNYADA TANINIR HALE GELDİK'

Hollandalı çiçek tohumu üreticisi Varinova B.V. firması adına gerçekleştirdikleri siklamen tohum ıslahı çalışmasıyla tüm dünyaya isimlerini duyurduklarını, bunun hemen ardından bir başka Hollandalı çiçek tohumu üreticisi Prudac ile ön sözleşme imzaladıklarını açıklayan BAYÇİKOOP Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yekta Yamaner, yakın zamanda Almanya'nın Essen şehrinde düzenlenen IPM Çiçekçilik fuarına katıldıklarını ve buradan inanılmaz mutlu ayrıldıklarını söyledi. Yamaner, katıldıkları fuarda Hollandalı çiçek tohumu üreticisi Varinova B.V. firmasıyla yeni bir anlaşmaya daha imza attıkları belirterek şöyle devam etti

Bu firmayla artık aynı anda hem iri hem de mini siklamen çeşidi için ıslah çalışması yapacağız. Daha önce planlamadığımız bir çalışmaydı bu. Çünkü Varinova şirketiyle 2 senedir iri ve gür yapraklı siklamen çiçeği ıslahı üzerine çalışıyoruz. Şirket şimdi de mini siklamen üretmemizi istedi. BAYÇİKOOP'un başarılı çalışmaları sonucunda firmaların güvenleri arttı. Artık marka olduk ve Hollanda'da tanınır hale geldik. Bunun bize geri dönüşü de çok çabuk oldu. Hollandalı bir diğer firma Prudac Çiçekçilikle görüşmelerimiz oldu ve ön sözleşme imzaladık. En az 5 yıllık iş birliğiyle yenilebilir hercai menekşe (viola) çiçeği tohumu üreteceğiz. Planlanan ilk rakam yıllık 10-12 milyon adet tohum üretimi. Yaklaşık bir hafta içerisinde çalışmalara başlayacağız. Buradaki teknik bilgiler kesinlikle üçüncü şahıslara aktarılmıyor ve bu güveni gören firmalar bizimle çalışmak istiyor. Türkiye'nin iklim şartlarının Hollanda'ya göre daha elverişli olmasından dolayı da artık yabancı firmalar yüzünü bize çevirdi. Ayrıca Schonoveld firmasıyla da görüşmeler halindeyiz. Eğer görüşmeler olumlu sonuçlanırsa, onlar için de Çuha tohumu üreteceğiz. İlk çalışmak istedikleri firma biziz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı ciddi katkılar sayesinde Bayındır Çiçekçilik Koooperatifi'nin adının artık dünyada da tanınır hale geldiğini söyleyen Yamaner, Bayındır ve çiçekçileri giderek büyüyor. Yeni yatırımlar yapma şansımız oluyor ve böylece üreticilere çok ciddi destekler geliyor. Bugünleri görmemizin sebebi ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun biz üreticilerin elinden tutmasıdır. İnşallah herkes Aziz Başkanı örnek alır, herkes üreticilerin lokmasını büyütür dedi.