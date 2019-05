(Görüntülü) Bayındır Çiçek Festivali başladı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ve Bayındır Belediyesi'nin iş birliği ile bu yıl 22'ncisi düzenlenen Bayındır Çiçek Festivali, kortej yürüyüşü ile başladı. Kortej yürüyüşüne Gana, Fas ve Kolombiya'dan katılan dans ekipleri, ilgi odağı oldu. Yüzlerce çeşit çiçeğin sergilendiği festival, Bayındırlı üreticilerin yüzünü güldürdü.



Bayındır'da bu yıl 22'ncisi düzenlenen Uluslararası Çiçek Festivali, renkli görüntülerle başladı. Yüzlerce çeşit çiçeğin sergilendiği festivalde önce Atatürk Caddesi'nde kortej yürüyüşü yapıldı. Festivale, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve AK Parti milletvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, Bayındır Belediye Başkanı AK Partili Uğur Demirezen, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve çok sayıda davetli katıldı. Mehter takımı ve halk oyunları ekiplerinin yanı sıra Gana, Fas ve Kolombiya'dan gelen dans ekipleri kortejde ilgi odağı oldu. 'Tahta bacak' olarak tabir edilen yabancı katılımcılar da kortejde yer aldı. Bayındır Stadı'nda düzenlenen açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Bayındır'ın yerelde kalkınma sağlayan ve bunun için uğraşan ilçelerden olduğunu söyledi. Bayındır'ın nadide ilçelerden olduğunu da belirten Dağ, "100'e yakın çiçek üreten Bayındır, Türkiye'deki ihtiyacı da karşılayan önemli bir çiçek merkezi. Türkiye'ye çiçeği öğreten, çiçek üretimini öğreten yer. Yerelde kalkınmayı sağlayan çok önemli bir uğraş veriyorlar. 3 günlük festival dönemlerinde önceki yıllardaki rakamlara baktığımızda, 1,5 milyona yakın kişi hem İzmir'in her etrafından, hem de Türkiye'nin her yerinden bu festivale geliyor. Bu festivalde çiçeği en iyi şekilde görmüş oluyorlar" dedi.



'BAYINDIR'IN TALEPLERİNİ BİLİYORUZ'



Bayındır'ın tanıtımının daha da artması ve çiçekçilik sektörünün daha da ilerlemesi için festivalin önemli olduğunu söyleyen Hamza Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Burada yapılan görüşmelerin, bu ticaretin artmasına ne kadar fırsat verdiğini gayet iyi biliriz. Önümüzde bu anlamda önceki yıllarda yaptığımızın daha ötesini yapma noktasında önemli bir fırsat var. 31 Mart seçimlerini geride bıraktık. Hem Büyükşehir hem de ilçelerde milletimiz tercihini kullandı. Artık bize siyasetçilere düşen bu tercih doğrultusunda 5 yıllık süre içinde hizmeti en iyi şekilde hayata geçirmektir. Bayındır'ın taleplerini, bizden istediklerini iyi biliyoruz. Yarım kalan bazı projelerimiz var, bunları hızlı şekilde hayata geçireceğiz. Ergenli Barajı bunlardan biri. Tarım organize sanayi bölgesi önemli projelerimizden biri. Bunun takibini yapacağız, hızla hayata geçireceğiz. Belediye başkanımız bize kampanya döneminde söylediği sözleri biliyoruz. Bunları 5 yılık süre zarfında ilçeye kazandırmak için canla başla uğraşacağız."



HEDEF BÜYÜK PAZARLAR



Daha sonra ev sahibi olarak konuşma yapan Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, "Bir hayalimiz var' diye yola çıktık. Bu yolda hep beraber ilçede yaşayan vatandaşlarımız ile birlikte Bayındır'ı hak ettiği noktaya getireceğiz. El birliği ile çalışacağız. Bayındır'ı çiçeğin kenti değil başkent yapmak için çalışacağız" dedi. Bayındır'da çiçek üretiminin arttırılması ve geliştirilmesi, yeni üretim alanların oluşturulması, üreticilerin desteklenmesi ve çiçekçilik sektörünün gelişmesinin kendileri için önemli olduğunu aktaran Demirezen, ilçede yetişen çiçeklerin büyük pazarlara ulaşması için çalışacaklarını söyledi.



'HOLLANDA'YA TOHUM VERECEĞİZ'



Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (BAYÇİKOOP) Başkanı Ersoy Sümerkan, Türkiye'ye çiçeği, çiçeğin adını, özelliğini, her şeyini Bayındırlı üreticilerin tanıttığını belirterek, "Kurumlar Bayındır'dan çiçek almaya başladı ve ilçe Türkiye'nin gündemine oturdu. Kimler bu festivale katkı sağladıysa Allah razı olsun. Kooperatifimiz ilk defa dış mekan süs bitkilerinde birkaç bitkide ıslah çalışması yapıyor. Türkiye'de bunu yapan başka kimse yok. Şuanda Hollanda'da bulunan 3 firma ile anlaştık, onlara biz tohum üreteceğiz. Biz onlara tohumları vereceğiz, onlar da dünyaya pazarlayacak. Bu girişimler Bayındır'ın önünü açmakta. Bu konuda gerekli birimlerin, yetkililerin bizlere destek vermelerini bekliyoruz" diye konuştu.



'10 BİN ÜRETİCİ VAR'



Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk ise Çiçek Festivali'nden dolayı mutlu ve gururlu olduklarını vurgulayarak, "Heyecanlıyız, gururluyuz. Bayındır aslında kırsal kalkınma anlamında yerel ölçekte güzel bir örnek. Sadece Bayındır'da çiçek ve hayvancılık üzerine üretim 10 bin üretici var. Türkiye ekonomisine 2 milyar liranın üzerinde yıllık bazda katkıları var. Bayındır kendini aşmış durumda" dedi.



Konuşmaların ardından festivale katkıda bulunanlara plaket verildi ve açılış kurdelesi kesildi. Festival, 5 Mayıs Pazar günü sona erecek.