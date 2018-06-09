(Görüntülü) Bayburt'ta 'Vefalı' leylek beldenin simgesi oldu

BAYBURT'un Arpalı beldesine 2002'de gelen leylek, 16 yıldır cami kubbesindeki yuvasından ayrılmıyor. Vatandaşların 'Vefalı' adını koyduğu leylek, belediyenin de logosunda kullanılmaya başlandı. Arpalı beldesine 16 yıl önce göç eden bir çift leylekten biri, yuva kurarken elektrik tellerine çarpıp akıma kapılarak öldü. Diğer leylek ise yakındaki Merkez Camisi'nin kubbesine yeni yuvasını kurdu. Yıllardır yuvasından göç etmeyen ve yöre sakinlerince 'Vefalı' adı konulan leylek, beldenin simgesi oldu. Arpalı Belediyesi de 2 yıl önce logosunda leylek figürü kullanmaya başladı. KUBBEDE TADİLAT ERTELENDİ Geçen yıl ise leyleğin yuvasının bulunduğu Merkez Camisi'nin zamanla yıpranan kubbesinde tadilat planlandı. Ancak leyleğin yuvasını terk edeceği düşünülerek tadilata bir süre başlanmadı. Cami yönetimi, kurşun alaşımla kaplı kubbedeki yıpranmanın boyutunun büyümesi üzerine onarım kararı aldı, tadilat çalışmalarına başlandı. Tadilat çalışmaları sırasında yuvasını zorunlu terk eden leylek, onarım süresince çevredeki binaların çatılarında konakladı. Leylek, tadilatın tamamlanmasıyla yenilenen kubbedeki yuvasına döndü. Belde sakinleri çok alıştıkları leyleği çok da sevdiklerini söyledi. Cami cemaati de leyleğin tadilat süresinde beldeden göç etmemesi ve yuvasına yeniden dönmesinden memnun olduklarını ifade etti.