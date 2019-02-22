(Görüntülü) Batman'da silahlı soygun, güvenlik kamerasına yansıdı 

Batman'da bir markette silahlı soygun anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüleri izleyen polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu soyguncuyu yakaladı.

Batman merkez Pınarbaşı mahallesindeki bir markete bir hafta önce gelen silahlı kişi, kasiyerden kasadaki paraları vermesini istedi. Market çalışanı kasada bulunan bin lirayı soyguncuya verdi. Soyguncu olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine markete gelen polis ekipleri, marketteki güvenlik kamerasını izledi. Görüntüleri izleyen ekipler, silahlı soyguncunun hırsızlık suçundan aranan kişi olduğunu tespit etti. Yapılan takip sonucu soyguncu dün akşam kent merkezinde bir adreste yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Market sahibi Şaban Sanmaz, soygun anında kardeşi ve bir arkadaşının markette olduğunu ifade ederek, Hırsız, kardeşim ve arkadaşı yemek yedikleri esnada markete geliyor. İçeriği girdiği gibi kasadaki tüm paralarını kendisine verilmesini istiyor. Bunun üzerine kardeşim de kasada bulunan bin lirayı vermek zorunda kalıyor. Hırsızın yakalandığını öğrendik, kendisinden davacıyız dedi. Soyguncunun emniyetteki işlemleri sürüyor.