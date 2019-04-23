(Görüntülü) Batman'da 23 Nisan'da kutlamalarında maket gösterisine ilgi
BATMAN’da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında, anaokulu öğrencilerin hazırladığı maket gösterisi büyük beğeni topladı. Batman’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Atatürk Parkı'nda düzenlenen...
23 Nisan 2019 Salı 13:56
BATMAN’da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında, anaokulu öğrencilerin hazırladığı maket gösterisi büyük beğeni topladı. Batman’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Atatürk Parkı'nda düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Kutlamalara Vali Hulusi Şahin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Coşkun Uçarcılar ve Batman Üniversitesi Rektörü Aydın Durmuş'un katılırken, Batman Belediye Başkanı HDP'li Mehmet Demir'in katılmadığı gözlendi. Kutlama programı kapsamında anaokulu öğrencinin hazırladığı maket gösterisi beğeni topladı. Öğrencilerin sergilediği çeşitli etkinlerin ardından program son buldu.
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