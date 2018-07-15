(Görüntülü) Batman'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, () - 15 TEMMUZ hain darbe girişiminin 2'nci yıl dönümü nedeniyle Batman Valiliği'nce düzenlenen program kapsamında şehitler için mevlit okutuldu. Batman Bahçelievler mahallesindeki Kudret Camii'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı. Valilik tarafından yapılan anma programına, Vali Ahmet Deniz, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Belediye Başkanvekili Ertuğ Şevket Aksoy, Batman Üniversitesi Rektörü Aydin Durmuş'un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Anma etkinliği kapsamında Kudret Camii'nde şehitler için mevlit okunmasının ardından dua edildi. Anma programının ardından konuşan Vali Ahmet Deniz, bugün şehitler sayesinde burada olduklarını ifade ederek, "Bugün öğlen namazı öncesi şehitlerimizin anısına mevlidi şerif okutuldu, dualar edildi. Bugün 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde şehitlerimizi anıyoruz, gazilerimize de acil şifalar diliyoruz. Onlar sayesinde bizler buradayız. Yiğit kahramanlar sayesinde buradayız, bu toprakları vatan yapan onlar, onlara çok şeyler borçluyuz. Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize de acil şifalar diliyorum" dedi. AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ise "15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize ise huzur ve sağlık diliyorum. Tanklara, uçaklara karşı göğsünü siper eden insanlarımızı Allah eksiklerini göstermesin" diye konuştu.