(Görüntülü) Batman böğürtleni Avrupa ile Uzak Doğu ülkelerine gönderildi

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, () - BATMAN'da, 80 dönümlük bahçede ekilen böğürtlenin hasadına başlandı. 250 kişinin istihdam edildiği tesiste elde edilen ilk ürün böğürtlenler, Almanya, Suudi Arabistan, Hong Kong ve Çin'e gönderildi. Bölgenin en kaliteli böğürtlenin yetiştirildiği Batman- Siirt sınırındaki Yunuslar köyünde, bir firmaya ait 80 dönümlük bahçede bu yıl 70 ton böğürtlenin ilk hasadıyla birlikte ihracatına da başlandı. Türk Hava Yolları'nca (THY) Batman ile İstanbul arasında böğürtlenin ücretsiz taşınması ise yatırımcıya moral verdi. Batman böğürtlenine Avrupa'daki birçok ülkeden talipli olduğunu anlatan firma yetkililerinden ziraat mühendisi Harun Yeşilay, "Ürünümüzü topladıktan sonra 2 gün süreyle soğuk hava depolarında beklettik. Dünya standartlarında bir ambalajla 125 gram halinde paketledik. Yurt dışına ihracata da başladık. İlk ürünümüzü Suudi Arabistan, Hong Kong ve Almanya'ya gönderildi. Gelecek hafta ise İngiltere'nin taleplerini karşılayacağız" dedi. THY'nin İstanbul'a kadar kargoda ücretsiz destek sağlayacağını kaydeden Yeşilay, "Türkiye Hava Yolları ile yaptığımız sözleşmeye göre ürünlerimizi iç piyasaya ücretsiz taşıyacak. Nakliye konusunda THY'nin bize ciddi bir desteği oldu. Bu da bölgenin faydasınadır hem de yatırımcıya bir destektir. İlk üründe yaklaşık 3,5 ton hasadı Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerine ihracata başladık. Hasat ve paketleme işinde yaklaşık 250 işçi çalışıyor. Almanya ve Polonya'daki bazı üreticiler, burada yetişen kaliteli Chester böğürtlene şaşırdı. 1 ay süreyle böğürtlenimizi Avrupa'dan Ortadoğu'ya kadar pazarlayacağız" diye konuştu.