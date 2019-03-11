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(Görüntülü) Batman'a 5 metrelik Atatürk heykeli

BATMAN Cumhuriyet Meydanı'nda, 3 ton ağırlığında 5 metre uzunluğundaki Atatürk heykelinin açılışı törenle yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda, Vali Hulusi Şahin, Belediye Başkanvekili Ertuğ Şevket Aksoy ve çok sayıda davetlinin katılımıyla,...

BATMAN Cumhuriyet Meydanı'nda, 3 ton ağırlığında 5 metre uzunluğundaki Atatürk heykelinin açılışı törenle yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda, Vali Hulusi Şahin, Belediye Başkanvekili Ertuğ Şevket Aksoy ve çok sayıda davetlinin katılımıyla, heykeltıraş Metin Yurdaner'in yaptığı 3 ton ağırlığında 5 metre uzunluğunda Atatürk heykelinin açılışı yapıldı. Heykelde, sevgiyi ve kardeşliği sembolize eden elinde çiçek bulunan kız çocuğu ve Türk bayrağı taşıyan erkek Atatürk'ün yanında yer alıyor. Anıt kaidesinde Atatürk'ün 'Bir ulus sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe, yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez' sözleri yer alıyor. 

Açılış töreninde konuşan Vali Hulusi Şahin, Atatürk anıtının dikilmesinde emeğe geçenlere teşekkürlerini illetti. Vali Şahin, "Batman, kadim ve modern bir şehirdir. Batman cumhuriyetin eseridir. Bu eser son derece anlamlıdır. Çok kıymetli eseri cumhuriyetin vefakar insanlarına emanet ediyoruz" dedi.

Batman Belediye Başkanvekili Ertuğ Şevket Aksoy ise Batman'a yaraşır bir Atatürk anıtına ihtiyaç olduğunda dolayı böylesi bir çalışma yaptıklarını ifade ederek, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, Batman’a yaraşır anıtına ihtiyaç duyduk.  Bu anıt ulu önder kurucumuz, varlığımızın, birliğimizin, refahımızın mimarı Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılığımızın bir sembolüdür" diye konuştu.
 

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