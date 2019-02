(Görüntülü) Batı Akdeniz'de 583 bin 180 su kuşu sayıldı

Mesut MADAN/BURDUR, () - DOĞA Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSK) kapsamında bu yıl Antalya, Isparta ile Burdur'daki 20 sulak alanda, 46 türden 583 bin 180 su kuşunun sayımını yaptıklarını söyledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nce KOSK tamamlandı. Bölge Müdürü Kamil, 2019 yılında Batı Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Antalya, Isparta ve Burdur'daki 20 sulak alanda 24 kişilik uzman ekiple yapılan sayımlarda, 46 türden 583 bin 180 su kuşunun sayımının gerçekleştirildiğini söyledi. Kamil, "Geçen yıl 278 bin saymıştık. Bu yıl 2018'e göre 2 kat artış var. Biz sulak alanlarımıza bakanlık olarak yatırımlar yapıyoruz. Sulak alanların, bu alanları yönetecek bir tür anayasası olan yönetim planları var. Bu alanlarda yaptığımız koruma kontrol faaliyetleri ve tabiata uyumlu yatırımlar sayesinde su kuşu sayısının artmasını görmekten son derece memnunuz. Su kuşu popülasyonunun sağlıklı bireyler olarak aynı zamanda bunların yaşadığı ortam içindeki habitatların da gelecek nesillere aktarılması adına özveriyle çalışıyoruz" dedi. SULAK ALANLARDA 7/24 KONTROL Bu yılki sayımlarda ilk 5 türün sakarmeke, elmabaş patka, Macar ördeği, fiyu ve karabatak olduğunu anlatan Kamil, "Sulak alanlar zengin habitata sahip. Her yıl sayım yapmamızdaki amaç buradaki su kuşu popülasyonlarını belirlemek, değişimlerini, habitatlarının değişimlerini incelemek ve özellikle nesli tehlike altında olan kuş türleriyle ilgili bilimsel çalışmaları destekleyerek planlar oluşturmak. Ayrıca burada yapılan faaliyetler alanların özelliğine göre düzenlemesini yapmak, sulak alanlara dikkati çekerek, koruma kollama bilincinin artırılması, bu alanları, habitatları daha iyi, daha sağlıklı olarak gelecek nesillere aktarmak için bu çalışmaları yürütüyoruz. Vatandaşlarımızdan sulak alanlardaki su kuşu popülasyon ve habitatlarını korumalarını istiyoruz. Ekiplerimiz sulak alanlarda 7/24 kontrol çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu. 'YAPTIĞIMIZ BİR NEVİ SU KUŞU TÜRLERİNİN NÜFUS SAYIMI' Burdur bölgesinde yaklaşık 20 yıldır kuş araştırmalarında yer alan ve sayımların koordinasyonunu da yapan uzman biyolog Lale Aktay Sözüer ise "Her yıl Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü'müzdeki teknik personel, bölgedeki üniversitelerdeki ilgili bölümlerin personeli, gönüllüler ve kuş gözlemcileriyle birlikte sulak alanlarımızda kışlayan su kuşlarının sayımını yapıyoruz. Yaptığımız bir nevi su kuşu türlerinin nüfus sayımı. Bölgemizdeki yaklaşık 20 sulak alanda her kış düzenli olarak su kuşu sayımını yapıp, hangi türlerin geldiğini, her bir türden ne kadar sayıda olduğunu tespit ediyoruz" dedi. 'SULAK ALANLARDAKİ DURUM ORTAYA ÇIKIYOR' Su kuşu sayımlarının kuzey yarımkürede düzenli olarak Wetlands International (Uluslararası Sulak Alanlar Kurumu) organizasyonunda 1967'li yıllardan bu yana 15 Ocak- 15 Şubat'ta yapıldığını anlatan Lale Aktay Sözüer, şöyle devam etti: "Ülkemizde de 2000'li yılların başına kadar yabancı uzmanların desteğiyle düzensiz, 2000'li yılların başından itibaren de özellikle kuş gözlemcilerinin ve bu konuya ilgili kişilerin sayılarının artmasıyla bizler tarafından düzenli bir şekilde gerçekleştiriliyor. Sadece su kuşu türleri ve sayılarını değil popülasyondaki değişimleri de izliyoruz. Türler ve popülasyonlarına yönelik değerlendirmeler uzun yıllara dayalı düzenli çalışmalar sonucunda gerçekleştiriliyor. Bizim bu bölgede yaptığımız çalışma bölge içindeki değişimi göstermekle birlikte Türkiye genelindeki verilerle Türkiye'deki sulak alanlardaki durum ortaya çıkıyor. Kuzeydeki sayım alanlarıyla birlikte değerlendirildiğinde ise türlerin dünya popülasyonundaki değişimler izleniyor. Raporlamalar, yayınlar yapılıyor ve gerekli koruma faaliyetleri için altlık oluşturuluyor. Sayımları yaparken teknik izleme çalışmasının yanı sıra pek çok öğrenciye, kuşlara ve doğaya ilgili kişilere bu konuya gönüllü katkı sağlayacak kişilere kuşları tanıtırken, doğada zaman geçirmeleri için aracı oluyoruz. Bölge müdürlüğümüzün araç ve ekipman desteğiyle bu konuya ilgili kişilerin eğitim alması ve pratik yapması yönünde de çalışmalar yapıyoruz." Lale Aktay Sözüer, su kuşu sayım çalışmaları yaparken, alana yönelik tehditler ve değişimler olup olmadığını; sazlıkların yakılması, kirlilik ve yasa dışı avcılık gibi durumları da tespit ettiklerini, kendileriyle birlikte av denetim ekiplerinin de bulunduğunu belirterek, "Yapılan çalışmalar alanın izlenmesi ve korunmasına yönelik oldukça önemli bir çalışma" dedi.