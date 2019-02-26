(Görüntülü) Başsavcının dolandırıcıyla ilginç diyaloğu: Sen Ergül Yılmaz'san ben kimim?

DENİZLİ Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, 'Kent Gazeteciliği Eğitim Programı'nın konuğu olup çeşitli konularda bilgiler verdi. Başından geçen ilginç bir olayı da anlatan Başsavcı Yılmaz, Sivas'ta görevdeyken, kendi ismini kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışan bir kişiyi telefonla aradığını belirterek, "'Ergül savcımla mı görüşüyorum' dedim. 'Evet, buyurun benim' dedi. 'Sen Ergül Yılmaz'san ben kimim?' dedim. Telefonu hemen kapattı" diye konuştu. Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nin (DGC) düzenlediği 'Kent Gazeteciliği Eğitim Programı'nın bu haftaki konuğu, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz oldu. DGC İlyas Haytan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim programında konuşan Yılmaz, 'Cumhuriyet başsavcısının görev ve yetkileri', 'mahkemelerin yapısı', 'hazırlık soruşturması ve dava açma süreci', 'Adalet Komisyonu'nun yapısı ve görevleri' konularında gazetecilere bilgi verdi. 'FETÖ'YLE MÜCADELE ARALIKSIZ SÜRÜYOR' FETÖ/PYD'yle mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirten Yılmaz, "15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana 9 bin 214 soruşturma açıldı. Bunlardan 4 bin 293 şüpheli hakkında, FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği suçunda kamu davası açıldı. Açılan bu davalarda, 1201 kişi hakkında mahkumiyet kararı verilirken, aynı davada 825 kişi berat etti. Halen 540 dosya hakkında soruşturma devam etmektedir" dedi. 'SEN ERGÜL YILMAZ'SAN BEN KİMİM?' Başsavcı Ergül Yılmaz, teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni suçların oluştuğunu, dolandırıcıların özellikle kendilerini hakim, savcı, asker, polis olarak tanıtıp, dolandırıcılık yapmaya çalıştıklarını söyledi. Sivas'ta görev yaptığı sırada başından geçen bir olayı da anlatan Yılmaz, şunları söyledi: "O kadar profesyonelce çalışıyorlar ki, nöbetçi olduğum bir gün bir polis beni aradı, 'Siz, üniversite hastanesi civarında bir kişinin alınıp başka bir yere bırakılması konusunda bize bir talimat verdiniz mi?' diye sordu. Böyle bir talimat vermediğimi söyledim. Polis, kendilerine böyle bir talimat geldiğini söyledi. Dolandırıcı aslında bunu karşısındakini ikna etmek amacıyla kullanıyor. Diyor ki, 'Senin hakkında soruşturmalar var. Şu kadar parayı hesaba yatır. Bak şimdi sana ekibi göndereceğim' diyor. Karşıdakini bu şekilde ikna ediyor. Numarayı aldım ve aradım. 'Ergül savcımla mı görüşüyorum?' dedim. 'Evet, buyurun benim' dedi. 'Sen Ergül Yılmaz'san ben kimim?' dedim. Telefonu hemen kapattı. Kendinden o kadar emin ki. İnanın o ses tonu harikaydı. Keşke benim de ses tonum öyle olsa diye zaman zaman düşünüyorum." 'UYUŞTURUCU SUÇLARINDA ARTIŞ' Uyuşturucu suçlarından tutuklananların sayısında son yıllarda büyük artış yaşandığını vurgulayan Başsavcı Yılmaz, "Bugün uyuşturucu suçu işleyen ve tutuklananların sayısı, terör suçlarından tutuklananların sayısından iki kat fazla. Haftada en az 4- 5 kişi uyuşturucu suçundan tutuklanıyor. Tabii bu suçların önlenmesinde sadece kolluk kuvvetlerimizin mücadelesi yetmez. Topyekûn mücadele etmemiz lazım. Bu konuda ailelere ve toplumun tüm kesimlerine büyük görevler düşüyor" dedi. Öte yandan, Başsavcı Ergül Yılmaz'ın ismini kullanan dolandırıcının yakalanamadığı öğrenildi.