(Görüntülü) Başkanın yöresel yemek tarifleri hemşehrisi Nusret'i aratmadı

Salih TEKİN/ERZURUM, () - ERZURUM'un İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, yöresel yemekleri tanıtmak için mutfağa girdi. İlçenin yemek kültürünü tanıtan Başkan Coşkun'un 'tavada İspir döneri' yaptı. Başkan Coşkun, hemşehrisi Nusret'in hatırlatılması üzerine, "Nusret kardeşime şükran duygularımı ifade ediyorum. Bir memleket markalarıyla vardır, markalarına sahip çıktığı sürece kendini bir üst lige taşır" dedi. İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, ilçeye has lezzetleri tanıtmak için ilginç bir projeye imza attı. MHP'li Belediye Başkanı Coşkun, yöresel yemekleri tanıtmak için girdiği mutfakta 'tavada İspir döneri' yaptı. Etin hazırlanmasından pişirilmesine kadar olan süreç kameraya alınırken Başkan Coşkun, yemeğin tarifini de yaptı. Çekilen görüntüler 'Başkanımızın elinden yöresel yemeğimiz 'tavada İspir döneri' başlığıyla sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü ve Türkiye'nin dört bir tarafından binlerce kez izlendi. İspir'in mutfak kültürünün çok zengin olduğunu belirten Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, yöresel lezzetleri tanıtmak için mutfağa girdiğini söyledi. Tavada tereyağında hazırlanan İspir dönerinin biraz zahmetli olduğunu ancak tadının hiçbir yerde bulunamayacağını ifade eden Coşkun, yemekle birlikte İspir coğrafyasını da tanıtmayı hedeflediklerini söyledi. Tavada İspir döneri yemeğinden sonra 'güveçte tereyağlı kuru fasulye' yemeğini yapacağını anlatan Coşkun, bu tür videoların sıkça sosyal medyada yer alacağını kaydetti. Başkan Coşkun, "İstedik ki bu tür lezzetler demeti saklı kalmasın. İnsanlarımız bu tarifleri izlerken de satır aralarında memleketini de tanısın" dedi. Öğrencilik yıllarında mutfağa girdiğini çok iyi yumurta yaptığını söyleyen Coşkun, tavada İspir dönerinin hazırlanmasında et kesimiyle Nusret'e rakip olmadığını da vurgulayarak, "Etçi Nusret olarak dünyanın tanıdığı Nusret kardeşime şükran duygularımı ifade ediyorum. Bir memleket markalarıyla vardır. Markalarına sahip çıktığı sürece bir üst lige kendini taşır. Ben yüz yüze gelip tanışmadım ama kendisine değer veriyorum. Memleket ve mensubiyet kimliğini inkâr etmeden, ifade ederek işini yapıyor" diye konuştu. Sosyal medyada büyük ilgi gören görüntülerden sonra farklı tepkiler aldığını kaydeden Başkan Coşkun, yöre esnafının "Başkanım bunu yapmak çok zor" dediğini söyledi. Coşkun, "Sosyal medyada yazılanlara mümkün olduğunca cevap veriyorum. Ama yerelde bu işi yapan esnaf 'Başkanım biz bu yemeği biliyoruz ama zor olduğu için yapmıyoruz. Gelenler isterse ne yapacağız?' diyorlar. Ben de kendilerine 'Ben bilmem ben yaptım, gerisi artık size kalmış' cevabını veriyorum" dedi.